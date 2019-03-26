Главные новости LG Electronics в индустрии дисплеев - чего ожидать в 2019?

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Каких новинок нам ждать в 2019 году, по мнению мирового лидера сферы дисплеев LG Electronics, передает Kazakhstan Today.





Уходящий год запомнится нам каньоном из дисплеев, выстроенным LG Electronics на выставке IFA, и первым 8K-OLED-телевизором. Какие разработки в сфере дисплеев и телевизоров ждать в новом году? Рассмотрим на примере трендов, которые создает LG Electronics.





8K-качество в OLED-телевизорах





8K-разрешение было впервые продемонстрировано еще в 2013 году. И на выставке в сентябре уходящего года технология получила большой прорыв, когда руководители телеиндустрии представили миру свои версии 8K-телевизоров. Прежде всего основным флагманом в этом направлении стали разработки компании LG, которая представила первый в мире 8K-OLED-телевизор с беспрецедентным размером 88 дюймов, самым большим OLED-телевизором на сегодняшний день.





Несмотря на то, что 4K только недавно стал основным форматом изображения, технология 8K уже буквально на пороге всех рынков. 8K-камеры теперь доступны для покупателей, а использование этих камер для производства голливудских фильмов уже демонстрирует активное внедрение 8K технологии.









С ошеломительным разрешением в 7640x4320 пикселей, технология 8K не только делает изображение более четким и детализированным более резкими и подробными, а и также улучшает ощущение глубины и пространства, что особенно важно для телевизоров большого размера. Это указывает на то, что 2019 станет годом визуального совершенства с ростом использования 8K-камер и возможностью продемонстрировать качество видеозаписи на идеально подходящем телевизоре.





Гибкость в тренде





Выставка CES 2018 продемонстрировала, что дисплеям мало быть яркими и стойкими. Теперь в этой сфере ценится гибкость технологий. Наглядным примером стал каньон из выпуклых и вогнутых OLED-дисплеев в выставочной зоне LG Electronics. Каньон стал популярной зоной для фотосессий и видеосъемки посетителей выставки, доказав при этом, что форма дисплея никак не влияет на качество изображения.









Потенциал этой уникальной технологии огромен. Она создает идеальную платформу для различных видов вывесок и позволяет выгодно выделить дисплеи на фоне ровных прямоугольников обычных медиа бордов. Можно ожидать, что в предстоящем году мы сможем наблюдать растущее количество продуктов с гибкими дисплеями, таких как телевизоры, телефоны или планшеты. Хотя эксперты отрасли предсказывают, что массово доступны такие продукты будут только через много лет, факт заключается в том, что ни один из крупнейших производителей на сегодняшний день не представил серьезное потребительское устройство с гибким дисплеем. Необходимо решить потенциальные проблемы, связанные с долговечностью экрана и ценой, а также проанализировать, существует ли фактический потребительский спрос на такой продукт. Тем не менее нельзя отрицать высокий потенциал гибких дисплеев.





LG Electronics неустанно стремится улучшать свои продукты, мы постоянно ищем новые идеи, которые сделают жизнь наших потребителей лучше, - говорит Наталья Новикова, директор по маркетингу компании LG Electronics Almaty Kazakhstan. - Индустрия дисплеев развивается быстро, и мы рады быть в числе пионеров этой отрасли, каждый год предлагая нестандартные решения и еще более высокое качество изображения".









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