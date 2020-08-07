Компания Huawei провела исследование на тему глобальной политики в области цифровой экономики

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Компания Huawei анонсировала выход исследования, посвященного глобальной политике в области цифровой экономики, под названием "Цифровые технологии и архетипы - цифровая модель экономики страны", передает Kazakhstan Today.

Новое исследование, проведенное компаниями Huawei и Arthur D. Little, иллюстрирует: универсальный подход не работает применительно к национальным стратегиям в сфере ИКТ и цифровой трансформации.

В отчете представлен новый подход к цифровой трансформации и даны подробные и применимые ко всем странам указания по реализации стратегии в этой области.

В совместной работе над этим аналитическим отчетом компании Huawei и Arthur D. Little руководствовались общей убежденностью в том, что в национальной политике регулирования ИКТ ключевую роль должно играть совершенствованию цифровой инфраструктуры. По мнению компаний, это будет способствовать восстановлению национальной экономики и повысит устойчивость государственной системы к внешним потрясениям.

Компания Huawei работает более чем в 170 странах мира, в большинстве из которых осуществляет свою деятельность уже много лет. Мы в полной мере осознаем, что каждая страна уникальна, как и проблемы, с которыми сталкиваются ее государственные деятели. Мы надеемся, что этот отчет внесет ценный вклад в обсуждения, посвященные политике регулирования ИКТ, поможет в принятии решений и углубит сотрудничество частного и государственного секторов", - сказала Кэтрин Чэнь, старший вице-президент и председатель совета директоров Huawei Technologies Co., Ltd.

Чем быстрее государства перейдут на цифровую экономику, тем активнее начнет развиваться промышленность, возрастет ее производительность, повысится общественное благосостояние, а потребители станут получать больше преимуществ за счет экономии времени и средств.

Для построения успешной цифровой экономики требуется широчайшая материально-техническая база и огромные производственные возможности, однако зачастую ресурсы стран исчерпаемы, а их средства ограничены. Поэтому ключевым моментом является отбор и расстановка приоритетов", - отметил Раджеш Дунеджа, партнер консалтинговой фирмы Arthur D. Little.

Отчет начинается с определения и толкования архетипов стран. Архетипы призваны служить эталонной моделью, которую страны могут адаптировать в зависимости от текущего положения дел. Выделяются семь архетипов цифровой экономики: "Инновационные центры", "Эффективные производящие потребители", "Ведущие поставщики услуг", "Глобальные производственные системы", "Деловые центры", "Покровители ИКТ" и "Новички в ИКТ". Каждый из них определяется присутствием или доминированием конкретного этапа цепочки создания ценности ИКТ.

Семь архетипов стран для определения политики в сфере ИКТ были сформулированы на основе доминирующего фактора создания ценности ИКТ и уровня потребления ИК.

Страны должны разработать способы создания ценности цифровых технологий в соответствии с наиболее подходящим архетипом. Это помогло бы использовать присущие им сильные стороны с опорой на экономические и технологические реалии.

Выявление архетипа страны поможет адаптировать рекомендации по осуществлению политики в области цифровой экономики, обеспечив наилучшее ее соответствие потребностям страны. Также в рамках этого исследования мы разработали инструмент для определения архетипов свыше 200 стран и регионов", - отметил Курт Баес, партнер фирмы Arthur D. Little. Роль политики регулирования цифровой экономики существенно отличается от архетипа к архетипу. Для разных архетипов необходимо рассматривать различные комбинации политик. Высшее руководство должно сформулировать политику, законы и нормативные акты по четырем взаимосвязанным стратегическим направлениям: технологии, функциональным возможностям, экосистеме и промышленности - поскольку они являются движущими силами национальной цифровой трансформации. В этом отчете изложен стратегический подход к развитию цифровой экономики, применимый для всех стран и основанный на их вероятных архетипах. Также в нем приводятся ключевые рекомендации по созданию нормативной базы, адаптированной под каждый архетип. Кроме того, в нем описаны примеры успешного перехода стран от одного архетипа к другому. В частности, в отчете содержится адаптированное под страну руководство по разработке стратегии в сфере цифровых технологий, отражающее общегосударственный подход к формированию политики в цифровую эпоху. К рекомендациям, представленным в исследовании, прилагается библиотека лучших мировых примеров цифровой экономики, доказавших свою эффективность.

Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы: телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. При этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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