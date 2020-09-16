Huawei запустил облачную платформу для помощи Узбекистану в борьбе с COVID-19

Ташкент. 15 сентября. Kazakhstan Today - Компания Huawei и АК "Узбектелеком" развернули платформу облачного видеосервиса для дистанционных консультаций и обучения, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Узбекистан прилагает все усилия по контролю и предотвращению распространения COVID-19. Карантинные меры коснулись каждого жителя страны и каждого учреждения. Одной из главных потребностей в эти дни является необходимость оставаться на связи для общения с родными, удаленной работы, обучения и проведения онлайн-консультаций. Недавно Huawei в сотрудничестве с оператором связи Uztelecom, используя имеющиеся у него пропускную способность и ресурсы центра обработки данных, осуществили быстрое развертывание платформы облачного видеосервиса Huawei. Данная платформа предоставляет удаленный доступ к различным секторам по всей стране, включая государственные органы Узбекистана, медицинские учреждения, а также школы и предприятия.

Для быстрого развертывания услуг компания Huawei в своей штаб-квартире в Шэньчжэне создала оперативную группу по проекту запуска платформы видео-конференц-связи в Узбекистане. В группу вошли специалисты из HQ Intelligent Collaboration Solution Group, обеспечившие техническую поддержку удаленного ввода в эксплуатацию. Благодаря экспертному руководству, дизайну решения и спецификации требований, развертывание облачной видео-платформы FusionCompute, а также обучение местных инженеров основам эксплуатации и управления платформой были завершены всего за четыре дня, сообщает gazeta.uz

Мы благодарны за всю техническую поддержку, которую компания Huawei оказала в условиях борьбы с пандемией для поддержки эффективных мер по предотвращению распространения вируса", - отметил Назиржон Хасанов, генеральный директор АК "Узбектелеком".

Компания Huawei поддерживает стремление национального оператора за счет использования инновационных технологий принести больше пользы населению в условиях пандемии и надеется на дальнейшее сотрудничество для совместного преодоления любых трудностей и вызовов.





Платформа облачной видеоконференцсвязи

Платформа облачной видео-конференц-связи может поддерживать более тысячи одновременных видеоконференций с дальнейшим расширением емкости за счет простого добавления большего количества виртуальных машин (ВМ). АК "Узбектелеком" уже выпустила установочный пакет Huawei TE Desktop и TE Mobile. Платформа обеспечивает высокую пропускную способность 10 Гбит/с, чтобы пользователи по всей стране могли иметь быстрый удаленный доступ к необходимым им ресурсам. Для официального запуска видеосервиса Huawei в сотрудничестве с Uztelecom оперативно распределила ключевые учетные записи среди государственных органов, медицинских и образовательных учреждений, помогая конечным пользователям быстро ознакомиться с этим инструментом. Данные видеоуслуги были внедрены по всей стране в рамках осуществления мер по защите от новой пандемии коронавируса.

Телемедицина

При поддержке компании Huawei в краткие сроки была налажена видеоконференцсвязь между командным центром службы скорой медицинской помощи 103, Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия, институтом вирусологии, Министерством здравоохранения и 16 больницами. Это позволяет проводить удаленные консультации между правительством и больницами, повышая эффективность диагностики и лечения, а также снижая риск заражения.

Дистанционное обучение

Huawei совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и при поддержке Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства провели тестовый прогон и демонстрацию дистанционного обучения посредством удаленного соединения на базе решения CloudLink. Для получения доступа студентам необходимо установить приложение Huawei TE на ПК, планшет или телефон, что позволяет преподавателям провести занятия с помощью интерактивной доски CloudLink Board. В ходе встречи в шоуруме компании директор Huawei Лю Цзясин и министр Иномжон Маджидов обсудили применение данного решения в университетах Узбекистана, а также вопросы доступности сети и необходимых устройств, которые позволят студентам повсеместно быть обеспеченными доступом к дистанционному образованию по всему Узбекистану. Было принято решение, что первый пилотный запуск данного проекта будет проведен на базе Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Помощь в непростое время

В марте Huawei на безвозмездной основе предоставила две тепловизорные камеры международному аэропорту Ташкента. Камеры использовались для контроля температуры тела прибывающих пассажиров в режиме реального времени, помогая специалистам аэропорта эффективно выявлять потенциальные риски и обеспечивать общую безопасность пассажиров.

Также компания совместно со своими китайскими партнерами способствуют правительству Узбекистана в нахождении и приобретении необходимого медицинского оборудования и принадлежностей для борьбы с коронавирусом, проявляя свою высокую социальную и корпоративную ответственность.

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