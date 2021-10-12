Казахстан и Россия разработают новый легкомоторный самолет "Байкал"

АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Алматы и Нур-Султане операторы связи тестируют 5G Интернет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях городов Нур-Султан и Алматы.
Первые замеры, по его словам, показывают хороший результат.
Некоторые жители столицы и алматинцы могли уже почувствовать, что скорость интернета выше, чем когда-либо. Нами были выделены диапазоны частот для тестового развертывания сетей 5G", - написал Мусин в Instagram.
Фото: из открытых источников
БАЙКОНУР. 5 ОКТЯБРЯ - Сегодня с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" в рамках научно-просветительского проекта "Вызов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Старт, разделение ступеней и пилотируемого корабля прошли в штатном режиме, сообщается на сайте Роскосмоса.
Впервые за всю историю запусков, кроме космонавта Антона Шкаплерова, в космос отправились люди творческих профессий - российский кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На борту МКС они планируют снимать сцены для художественного фильма "Вызов".
Полет пилотируемого корабля "Астреев" (позывной экипажа) проходит по так называемой сверхбыстрой схеме сближения, которая позволит ему достичь МКС предварительно за 3 часа 17 минут после старта. Его причаливание к модулю "Рассвет" российского сегмента станции запланировано в 15.12 мск (±3 мин)".
Космонавтов встретят находящиеся на борту МКС Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хошиде.
Сегодняшний пуск стал четвертым для ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем семейства "Союз МС" и экипажем на борту. Ракета "Союз-2.1а" пришла на смену "Союзу-ФГ" в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на МКС.
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - 23 сентября компания Huawei открыла свое ежегодное флагманское мероприятие для мировой ИКТ индустрии - HUAWEICONNECT 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этом году HUAWEICONNECT 2021 проходит под темой "Погружение в цифровые технологии" и сфокусировано на обсуждении наилучших способов интегрирования цифровых технологий с бизнес-сценариями и отраслевыми ноу-хау для решения важных задач бизнеса. Кроме того, особое внимание будет уделяться построению более эффективной совместной работе всех участников рынка и партнеров для создания открытой отраслевой экосистемы и достижения общего успеха.
Сменяемый председатель совета директоров Эрик Сюй во время открытия мероприятия отметил, что помощь отраслям в переходе на цифровые технологии - это важнейший аспект миссии Huawei по обеспечению доступа к цифровым технологиям для каждого человека, дома и организации, и построения мира, в котором технологии связи и искусственного интеллекта используются по максимуму.
Цифровое развитие опирается на цифровые технологии. Чтобы цифровые технологии оставались актуальными, мы должны продолжать вводить новшества и создавать ценности. Облачные технологии, искусственный интеллект и сети являются тремя важнейшими цифровыми технологиями", - сказал господин Сюй.
Как отметил эксперт, Huawei использует цифровые технологии для поддержки низкоуглеродного развития в рамках глобальных усилий по достижению минимальных выбросов CO2 и углеродной нейтральности. В частности, компания Huawei фокусируется на трех ключевых инициативах:
1) инвестиции и инновации в энергосберегающие технологии для создания более энергоэффективных продуктов ИКТ для низкоуглеродной индустрии ИКТ;
2) инвестирование в инновации, где силовая электроника и цифровые технологии сближаются для продвижения чистой энергии и цифровизации традиционной энергетики;
3) предоставление цифровых технологий, чтобы помочь всем секторам перейти на цифровые технологии и низкоуглеродные технологии.
Цифровое развитие опирается на цифровые технологии. Чтобы цифровые технологии оставались актуальными, мы должны все время внедрять инновации и создавать ценности. Облачные службы, искусственный интеллект и сети - вот три критически важные цифровые технологии", - заявил Эрик Сюй.
Затем он рассказал об успехах, которых достигла Huawei в этих трех направлениях, о мерах, которые предпринимает компания для обеспечения низкоуглеродного развития, а также о том, куда движется отрасль в целом.
Эрик Сюй упомянул о HUAWEI CLOUD - облачном сервисе компании, который был запущен всего четыре года назад. Он объединил более 2,3 миллиона разработчиков, 14 000 партнеров-консультантов и 6000 партнеров по технологиям, а также предоставил доступ к более 4500 сервисов на площадке HUAWEI CLOUD Marketplace. Она стал важной платформой, помогающей интернет-компаниям, предприятиям и правительствам перевести свои организации на цифровые технологии.
Также экспертом был объявлен запуск первого в отрасли распределенного облачного сервиса под названием UCS (UbiquitousCloud-native Service, повсеместный облачный сервис), доступного в HUAWEI CLOUD. Huawei планирует с помощью UCS предоставить предприятиям единую среду использования облачных приложений, не ограниченных географическими, межоблачными или сетевыми ограничениями, тем самым ускоряя цифровое преобразование во всех отраслях.
Полноценный портфель ИИ-решений Huawei для всех сценариев, введенный в действие еще в 2018 году, также развивается в соответствии с планами компании. Его платформа MindSpore стала основной платформой для ИИ-вычислений в Китае. Между тем кластер Atlas 900, а также облачные сервисы, работающие на его основе, в настоящее время обслуживают более 300 предприятий, поддерживая обучение множества моделей, включая большие модели HUAWEI CLOUD Pangu. HUAWEI CLOUD ModelArts сделал разработку ИИ-приложений невероятно простой за счет полнофункциональных сервисов на основе сценариев. Конечная цель ModelArts - предоставить каждому инженеру возможность самостоятельно разрабатывать собственные ИИ-приложения.
Господин Сюй представил инновации компании Huawei в области сетевых технологий. По мере того как организации переходят на цифровые технологии, они, как правило, сталкиваются с экспоненциальным ростом сложности сети. Чтобы решить эту проблему, компания Huawei разрабатывает инновационные решения для глобальных сетей, основанные на концепции автономной управляемой сети (ADN). Компания в сотрудничестве с клиентами в финансовом, образовательном и медицинском секторах внедряет инновации и развертывает новые приложения, а также самореализующиеся, самовосстанавливающиеся, самооптимизирующиеся и автономные сети.
Генеральный директор Cloud BU и президент Huawei Consumer Cloud Service Чжан Пинъань, подробно рассказали о стратегических инициативах HUAWEI CLOUD и представили на мероприятии новые услуги и продукты. "Ключ к успешной цифровой трансформации - это "облачное" мышление и "облачные" действия", - отметил эксперт. "HUAWEI CLOUD объединяет наших клиентов и партнеров, чтобы погрузиться в цифровые технологии и исследовать потенциал "Все как услуга" - "Инфраструктура как услуга для глобальной доступности, технология как услуга для гибких инноваций и экспертиза как услуга для общего совершенства".
Также на мероприятии выступили партнеры и клиенты Huawei, которые рассказали о своем опыте совместных инноваций в процессе цифровой трансформации.
Порт Тяньцзинь является одним из 10 крупнейших портов мира с пропускной способностью около 20 миллионов контейнеров в год. HUAWEI CLOUD OptVerse AI Solver помогает нам повысить скорость планирования более чем в 100 раз на основе десятков миллионов переменных и ограничений, максимизировать планирование ресурсов и повысить эффективность работы", - отметил вице-президент Tianjin Port Holdings Ву Цян.