Китай запустил ракету-носитель с экспериментальным телекоммуникационным спутником

Пекин. 22 декабря. Kazakhstan Today - Китай сегодня запустил технологический экспериментальный спутник, который является частью проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной телекоммуникации под названием "Хунъюнь", передает Kazakhstan Today.
Ракета-носитель "Чанчжэн-11" ("Великий поход-11") с экспериментальным спутником был запущен в 07.51 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Сообщается, что он был успешно выведен на намеченную орбиту, пишет агентство "Синьхуа
".
Это первый спутник, запущенный в рамках проекта "Хунъюнь".
"Успешный его пуск свидетельствует о важном прогрессе Китая в формировании низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной телекоммуникации, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации", - пишет агентство.
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