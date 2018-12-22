Китай запустил ракету-носитель с экспериментальным телекоммуникационным спутником

Пекин. 22 декабря. Kazakhstan Today - Китай сегодня запустил технологический экспериментальный спутник, который является частью проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной телекоммуникации под названием "Хунъюнь", передает Kazakhstan Today.

Ракета-носитель "Чанчжэн-11" ("Великий поход-11") с экспериментальным спутником был запущен в 07.51 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Сообщается, что он был успешно выведен на намеченную орбиту, пишет агентство " Синьхуа ".

Это первый спутник, запущенный в рамках проекта "Хунъюнь".

"Успешный его пуск свидетельствует о важном прогрессе Китая в формировании низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной телекоммуникации, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации", - пишет агентство.

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