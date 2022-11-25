Meta: лица, связанные с ВС США, вмешивались в казахстанское инфополе

Вашингтон. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лица, связанные с вооруженными силами США, вмешивались в казахстанское информационное поле в социальных сетях, сообщается в отчете компании Meta.
Мы удалили 39 учетных записей Facebook, 16 страниц, две группы и 26 учетных записей в Instagram за нарушение нашей политики против скоординированного недостоверного поведения. Эта сеть возникла в Соединенных Штатах и охватывала ряд стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Сомали, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Йемен. Операция проводилась во многих интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники", - говорится в отчете.
В Meta подчеркнули, что активность была обнаружены в рамках внутреннего расследования предполагаемого скоординированного неаутентичного поведения в регионе.
Люди, стоящие за этой операцией, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с вооруженными силами США", - отмечают в компании Meta.
Отметим, что в отчете Стэнфордского университета говорится, что в Центральной Азии работала группа из 12 аккаунтов в Twitter, 10 страниц и 15 профилей в Facebook, 10 аккаунтов в Instagram. Эта группа в публикациях поощряла помощь США странам региона, называла источником угрозы Россию и распространяла информацию о преследовании этнических уйгур в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе китайскими властями.
Также эти группы продвигали петиции о выходе Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС и призывали правительство Казахстана запретить российские телеканалы.