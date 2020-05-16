Мы заботимся о технике, которая заботится о вас

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Cлужба поддержки покупателей LG - эталон безупречного сервиса, передает Kazakhstan Today.

Если Вы - обладатель техники LG Electronics (LG), то можно с большой вероятностью сказать, что она прослужит Вам долго. Продукты компании славятся своей надежностью и долговечностью. Помните, что даже такой высококлассной технике, как LG, необходимы забота пользователя и профилактика поломок.

Несмотря на то, что долгосрочная гарантия предоставляется к каждому продукту, центры поддержки потребителей помогают пользователям по всему Казахстану на всех этапах покупки и использования продукции. После приобретения телевизора, холодильника или стиральной машины, позвонив по телефону горячей линии, любой пользователь может получить информацию о настройках и подключении техники.

Специалисты сервисной поддержки покупателей компании с радостью проконсультируют по вопросам спецификаций и особенностей эксплуатации той или иной модели, расскажут о текущих промо акциях, посоветуют, в каком магазине дилеров удобней приобрести товар. Кстати, при гарантийном ремонте LG Smart TV предоставляется в подарок месяц подписки на сервис MEGOGO - более 10 000 мультфильмов и фильмов в высоком разрешении, а также скидки на ремонт.

Если в работе прибора произойдет сбой, то не нужно расстраиваться. Высококвалифицированные мастера оперативно найдут подход к любой модели LG. На территории каждого авторизированного сервисного центра расположен большой склад запасных частей, что также значительно сокращает время ремонта. Вам помогут наладить работу любого гаджета в самые короткие сроки! На все оказанные услуги действует фирменная гарантия от LG Сервиса.

В Службу сервисной поддержки покупателей можно позвонить по бесплатным информационным линиям, как с городского, так и с мобильного телефонов, либо зайти на сайт, оставить заявку или задать вопрос - в любом случае каждый клиент получит максимальное внимание к себе и своему вопросу со стороны компании. Звоните с мобильного телефона 2255, оставляйте заявки на сайте: www.LG.kz



О компании LG Electronics, Inc.

LG Electronics, лидер в области технологий и потребительских товаров, - это международная инновационная компания, имеющая свои представительства почти в каждой стране мира. На производственных объектах компании занято 74 000 сотрудников. В состав LG входит пять бизнес-подразделений, занимающихся производством бытовой техники и систем кондиционирования воздуха, оборудования для домашних развлечений, устройств мобильной связи, решений для транспортных средств и решений для бизнеса. В 2019 году объем продаж компании LG во всем мире составил 53 миллиарда долларов США. Компания LG является ведущим производителем широкого ассортимента продукции - от телевизоров, стиральных машин, холодильников, кондиционеров, мобильных устройств, цифровых медиасистем до автомобильных компонентов. Компания LG также известна своими премиальными брендами LG SIGNATURE и технологичным брендом LG ThinQ, в основе решений которых лежат технологии искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации о компании LG перейдите по ссылке www.LG.kz

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