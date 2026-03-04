На Байконуре восстановлена кабина обслуживания стартовой площадки   

После пилотных испытаний планируется интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы

Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алатау реализуется проект воздушной мобильности Urban Air Mobility (UAM), в рамках которого планируется запуск электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и беспилотных авиационных систем (БАС). О том, когда начнутся пилотные испытания проекта, рассказали в Министерстве транспорта Казахстана в ответ на запрос ИА Kazakhstan Today.





Оператором аэротакси определена частная компания Alatau Advance Air Group. Проект финансируется полностью за счет частных инвестиций.





В рамках проекта рассматривается строительство сети вертипортов в городах Алатау, Алматы и Алматинской области", - рассказали в министерстве.





Как пояснили в ведомстве, вертипорты предназначены для приема и отправки воздушных судов. Они включают зону взлета и посадки, зону ожидания пассажиров и пассажирскую инфраструктуру, системы навигации и управления полетами, станции обслуживания и подзарядки электрических батарей.





По информации частной компании Alatau Advance Air Group, тестовые демонстрационные полеты планируются в течение 2026 года. Запуск коммерческих полетов планируется после прохождения летательными аппаратами сертификации", - проинформировали в министерстве.





Сообщается, что на первом этапе будет приобретено до 10 летательных аппаратов. После завершения этапа исследований и тестирования будет определена стоимость полета на инновационном транспорте.





В Минтранспорта отметили, что все полеты будут выполняться в строгом соответствии с самыми высокими требованиями безопасности, установленными регулятором производителя и уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.





Летательные аппараты оснащены системами безопасности. Двигатели и энергосистемы имеют резервные и многократно дублирующие системы, что обеспечивает продолжение работы в случае отказа основной системы. Также предусмотрена автономная помощь при полете с использованием передовых датчиков для предотвращения столкновений, а также аварийные протоколы с применением огнестойких материалов и процедур эвакуации. Кроме того, конструкция воздушных судов предусматривает возможность выполнения аварийной посадки.





Также отмечается, что eVTOL является экологически чистым транспортом, так как работает полностью на электрической тяге.



