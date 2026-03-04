03.03.2026, 16:02 4506
На Байконуре восстановлена кабина обслуживания стартовой площадки
Началась подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенному на 22 марта
Байконур. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа, сообщили в российской госкорпорации "Роскосмос".
Более 150 работников "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) и представители четырех подрядных организаций выполнили монтажные операции в кратчайшие сроки - чуть более чем за два месяца. Было подготовлено и покрашено 2350 квадратных метров конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов", - рассказали в компании.
Отмечается, что наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проем. Для этого была разработана специальная методика.
В пресс-службе также сообщили о начале подготовки к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенному на 22 марта.
Напомним, 27 ноября 2025 года пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал с космодрома Байконур. В этот же день на месте запуска было обнаружено повреждение ряда элементов стартового стола.
10.02.2026, 13:36 15511
В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создан Фонд искусственного интеллекта, который будет пополняться из средств Национального банка. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании правительства с участием президента.
На сегодня прорабатывается механизм финансирования данного фонда. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы", - отметил министр.
Кроме того, для развития искусственного интеллекта в гос- и квазигоссекторах планируется партнерство со специалистами мирового уровня.
Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. СП будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты. Такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений", - доложил он главе государства.
06.01.2026, 12:22 38156
Два новых оператора спутниковой связи появятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшее время на рынок Казахстана зайдут еще два зарубежных оператора спутниковой связи. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.
Сейчас в Казахстане работают три оператора спутникового интернета. В скором времени появятся еще две зарубежные компании. Пилотные испытания по ним планируется провести в текущем году. Также в этом году спутниковый интернет появится в поездах "Казахстан темир жолы" и самолетах Air Astana", - сказал Жаслан Мадиев.
Он отметил, что акиматам необходимо обеспечить спутниковый интернет в туристических и труднодоступных локациях за счет средств местного бюджета.
24.12.2025, 11:45 50406
Когда запустят первое аэротакси в Казахстане Эксклюзив КТ
Фото: jobyaviation/instagram
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алатау реализуется проект воздушной мобильности Urban Air Mobility (UAM), в рамках которого планируется запуск электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и беспилотных авиационных систем (БАС). О том, когда начнутся пилотные испытания проекта, рассказали в Министерстве транспорта Казахстана в ответ на запрос ИА Kazakhstan Today.
Оператором аэротакси определена частная компания Alatau Advance Air Group. Проект финансируется полностью за счет частных инвестиций.
В рамках проекта рассматривается строительство сети вертипортов в городах Алатау, Алматы и Алматинской области", - рассказали в министерстве.
Как пояснили в ведомстве, вертипорты предназначены для приема и отправки воздушных судов. Они включают зону взлета и посадки, зону ожидания пассажиров и пассажирскую инфраструктуру, системы навигации и управления полетами, станции обслуживания и подзарядки электрических батарей.
По информации частной компании Alatau Advance Air Group, тестовые демонстрационные полеты планируются в течение 2026 года. Запуск коммерческих полетов планируется после прохождения летательными аппаратами сертификации", - проинформировали в министерстве.
Сообщается, что на первом этапе будет приобретено до 10 летательных аппаратов. После завершения этапа исследований и тестирования будет определена стоимость полета на инновационном транспорте.
В Минтранспорта отметили, что все полеты будут выполняться в строгом соответствии с самыми высокими требованиями безопасности, установленными регулятором производителя и уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.
Летательные аппараты оснащены системами безопасности. Двигатели и энергосистемы имеют резервные и многократно дублирующие системы, что обеспечивает продолжение работы в случае отказа основной системы. Также предусмотрена автономная помощь при полете с использованием передовых датчиков для предотвращения столкновений, а также аварийные протоколы с применением огнестойких материалов и процедур эвакуации. Кроме того, конструкция воздушных судов предусматривает возможность выполнения аварийной посадки.
Также отмечается, что eVTOL является экологически чистым транспортом, так как работает полностью на электрической тяге.
Напомним, в ноябре Министерство искусственного интеллекта РК, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.
27.11.2025, 15:18 93891
Ракета "Союз" стартовала с Байконура
Фото: Роскосмос
Байконур. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Союз МС-28" отправился на МКС - в экипаже Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс", - заявили в пресс-службе.
Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура.
13.11.2025, 11:39 117146
Новую технологию откачки подземных вод тестируют в Казахстане
Технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж
Туркестан. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства проводит испытания новой технологии откачки подземных вод, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Полевые испытания технологии беструбного водоподъема проводят в Мактааральском районе.
Основной целью испытаний является внедрение новых технологий, позволяющих добиться значительной экономии при установке и эксплуатации скважин вертикального дренажа. Ожидается, что технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж. Кроме того, будут сокращены эксплуатационные затраты за счет снижения стоимости и трудоемкости монтажно-демонтажных работ при смене или ремонте насоса, а также за счет снижения расхода электроэнергии благодаря уменьшению потерь напора воды", - говорится в сообщении.
Испытания оборудования для беструбного водоподъема ведутся на одной из скважин диаметром 426 мм. Эксперты КазНИИВХ также провели обучающий семинар для специалистов филиала, касающийся использования, монтажа и демонтажа необходимых устройств.
Руководитель проекта Тимур Устабаев пояснил, что в настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют.
Комплект технологического оборудования для беструбного водоподъема успешно прошел ведомственные приемочные испытания. При применении данной разработки металлоемкость и общая масса насосной установки снижаются до 50%, затраты электроэнергии на транспортировку единицы жидкости снижаются до 20%, исключается возможность загрязнения и заражения воды", - рассказал Устабаев.
На сегодня разработана техническая документация на технологическое оборудование для скважин диаметром 219, 273, 324, 377 и 426 мм, а также образцы оборудования для разных размеров скважин.
В случае подтверждения экономической эффективности опытного образца при эксплуатации предлагаемая технология беструбного водоподъема может получить широкое применение в сельском хозяйстве и водоснабжении сельских населенных пунктов, а также на предприятиях агропромышленного комплекса", - резюмировали в Минводы.
Напомним, в этом году в Кызылординской и Туркестанской областях нарушителей водного законодательства оштрафовали на общую сумму 46,7 млн тенге. Зарегистрированы факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок.
07.11.2025, 11:27 130666
Аэротакси планируют запустить в Алатау
Фото: jobyaviation/instagram
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау, сообщили в пресс-службе Министерства ИИ.
Отмечается, что эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.
Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего", - отметил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Напомним, город Алатау получил специальный статус города опережающего развития. В ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций.
20.10.2025, 12:06 166646
В Казахстане утверждены 20 карт цифровой трансформации
Карты, охватывающие 72 сферы государственного управления, помогут сделать процессы проще, быстрее и эффективнее
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР), сообщил в сенате министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
Министр отметил, что цифровизация обеспечивает быстрые решения глобальных проблем, прозрачность управления и равный доступ к услугам.
Цифровая трансформация - не просто внедрение технологий. Это комплекс мероприятий, включающих в себя реинжиниринг, внедрение цифровых технологий и использование данных в целях преобразования государственного управления, экономики и социальной сферы", - отметил Мадиев.
На сегодняшний день утверждено 20 карт цифровой трансформации (КЦТ), охватывающих 72 сферы государственного управления и нацеленных на достижение 10 целей устойчивого развития, заявил глава ведомства, подчеркнув, что карты помогут сделать процессы проще, быстрее и эффективнее.
Цифровизация, по его словам, охватывает все ключевые сферы государственного и общественного развития: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, водное хозяйство, промышленность, занятость, транспорт и инфраструктуру, экологию, социальную защиту и госуправление.
Напомним, сегодня в правительстве рассказали о работе по внедрению цифровых технологий.
20.10.2025, 11:13 167426
Миллион казахстанцев в течение 5 лет обучат основам ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О работе по внедрению цифровых технологий рассказали в правительстве РК.
На сегодня отмечается устойчивый прогресс в цифровизации госуслуг, развитии IT-индустрии, искусственного интеллекта, обеспечении интернет-связью регионов", - говорится в сообщении.
В первую очередь внимание уделяется созданию соответствующей законодательной базы. Законопроект "Об искусственном интеллекте", который заложит правовые основы безопасного и эффективного развития технологий, находится на рассмотрении в сенате.
Также в стране начал работу международный центр ИИ - Alem.AI, где будут представлены различные международные компании.
Alem.AI должен стать ключевой платформой для научных исследований, стартапов и международного сотрудничества в области ИИ. Деятельность центра обеспечит расширение экспорта казахстанских решений в области цифровизации, что даст импульс технологическому и экономическому росту. В перспективе Казахстан должен превратиться в интеллектуальный хаб Центральной Азии.
В течение 5 лет более 1 млн казахстанцев обучат основам искусственного интеллекта. Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны.
Также в стране запущен национальный суперкомпьютерный центр Аlem.cloud. Его возможности доступны для госорганов, научных институтов, вузов, бизнеса и стартапов.
Суперкомпьютер используется для тестирования прикладных ИИ-моделей, применяемых в государственных сервисах, включая задачи обучения больших языковых моделей, разработки ИИ-агентов, анализа данных, генерации контента и моделирования", - сообщили в правительстве.
Кроме того, утвержден комплексный план интеграции информационных систем более чем по 200 компонентам, что позволит сократить трудозатраты, устранить дублирование и повысить эффективность работы госорганов. Для защиты данных осуществляется переход всех госорганов на казахстанский мессенджер Aitu. Гражданам обеспечен бесплатный доступ к сервисам eGov, eOtinish, Aitu и др. даже при нулевом балансе мобильной связи.
Объем оказанных IT-услуг отечественными компаниями вырос с 646 млрд тенге в 2021 году до 1,74 трлн тенге в 2024 году. Экспорт IT-услуг увеличился с $60,07 млн в 2021 году до $690,7 млн в 2024 году. За первое полугодие 2025 года этот показатель составил $515,5 млн", - говорится в информации.
Продолжается реализация программ поддержки стартапов и IT-компаний на площадке Astana Hub. Сегодня она объединяет 1832 компании, включая 465 с иностранным участием. Доход участников за первое полугодие 2025 года составил 368,3 млрд тенге.
Казахстан активно сотрудничает с такими технологическими гигантами, как InDrive, Netcracker, Playrix, Telegram и др.
Продолжается работа по переводу в электронный формат государственных услуг.
На сегодня 90,4% госуслуг доступны онлайн, а из 1448 услуг подавляющее большинство можно получить через интернет. 90,6% сервисов доступны со смартфона, что делает процесс максимально удобным для граждан. Введено 39 видов цифровых документов, полностью заменяющих бумажные аналоги", - сообщили в кабмине.
Также к концу 2027 года планируется подключить еще 3000 сел к высокоскоростному интернету, из них более 500 удаленных населенных пунктов подключат к спутниковой связи.
В целом, в 2025-2027 годах более 3 тыс. сельских населенных пунктов будут подключены к высокоскоростному интернету.
