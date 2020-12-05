Президент РК указал на возможность использования искусственного интеллекта как "оружия"

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на онлайн-конференции "Artificial Intelligence Journey", посвященной вопросам искусственного интеллекта и анализу данных. Мероприятие, объединившее более 28 тысяч зарегистрированных участников из 90 стран, стало крупнейшей конференцией в мире в текущем году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , в пленарной дискуссии, прошедшей под названием "Master event" Искусственный интеллект: ответственное отношение к будущему", наряду с главой государства принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Модератором выступил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Глава государства рассказал участникам мероприятия о принятых в Казахстане мерах по внедрению цифровых технологий, которые сыграли важную роль в период пандемии. Это касается, например, предоставления дистанционных государственных услуг, дистанционной идентификации и открытия счетов для выдачи социальных пособий.

В продолжение темы процесса цифровизации в Казахстане президент отметил, что применение новых технологий - не самоцель, а способ улучшения жизни граждан и бизнес-климата. Он уверен, что цифровизация и развитие технологий искусственного интеллекта - не дань моде, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности.

Государство должно работать как машина, это верно. Но по-настоящему слышащее государство и государственные служащие должны обладать эмпатией, чувством сопереживания, и тратить больше ресурсов на взаимодействие с гражданами", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем президент обратил внимание участников конференции на риски, которые следует учитывать при развитии и внедрении искусственного интеллекта. По его словам, возникает вопрос безопасности и защиты персональных данных в условиях, когда львиная доля обрабатываемой информации является приватной. Для решения данного вопроса, как полагает глава государства, необходимо искать золотую середину.

В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев указал на возможность использования искусственного интеллекта как "оружия" в конфликтах, геополитических противостояниях. Вызовы существующей архитектуре безопасности и контроля над вооружениями могут усугубляться противостоянием в кибертехнологиях и в области искусственного интеллекта.

Исходя из этого, он предположил, что отдельные страны, политические блоки и даже отдельные корпорации, владеющие высокоразвитыми технологиями, могут начать претендовать на особый статус и диктовать другим странам свои условия.

Президент предложил мировому политическому истеблишменту подумать о возможности принятия Меморандума о неприменении технологий искусственного интеллекта во вред человеку и нарушения его прав. Как сказал глава государства, такой документ станет своего рода морально-этическим пактом для человека и категорическим императивом для искусственного интеллекта и его разработчиков.

Нашей задачей является создание мер для недопущения негативного влияния подобного рода. Но, как бы парадоксально это ни звучало, успех новой эры будет зависеть от того уровня человечности, который мы заложим в новые технологии. Мыслительные процессы машин и роботов должны развиваться исключительно в конструктивном направлении", - убежден Касым-Жомарт Токаев.

Резюмируя свое выступление, президент отметил, что искусственный интеллект - это тот инструмент, который при его верном применении позволит всем нам развиваться более сбалансированно и более гармонично.

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