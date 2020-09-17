globaltimes.cn

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Российские инженеры присоединятся к разработке HarmonyOS для Huawei, передает Kazakhstan Today.

Российская команда Huawei по исследованиям и разработкам (R&D) заявила, что присоединится к разработке операционной системы Huawei Harmony и приложений на ее основе, сообщает globaltimes.cn.

Команда Huawei по исследованиям и разработкам в России насчитывает около 1500 сотрудников, расположенных в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Российская команда сообщила, что Huawei поддерживает тесные контакты с партнерами по разработке, чтобы помочь ее исследовательскому продукту стать более совместимым с мобильной экосистемой Huawei.

Компания Huawei анонсировала HarmonyOS 2.0 в пятницу, а запуск бета-версии системы запланирован на декабрь этого года, а в 2021 году она будет установлена на смартфоны Huawei.

Хотя разработка HarmonyOS широко рассматривается как ответ Huawei на усиливающееся давление со стороны правительства США, компания еще не полностью отказалась от системы Android.

В США неоднократно совершались атаки, которые могли лишить Huawei доступа к обновлениям и исправлениям безопасности Google для Android. На некоторых смартфонах Huawei нет предустановленных сервисов Google, таких как Google Map и Google Play.

Компания также в настоящее время сталкивается с серьезным запретом на поставки в США и угрозой отключения от глобальной цепочки поставок. Запрет на поставку микрочипов для Huawei от ряда производителей микросхем, использующих американское оборудование, вступил в силу во вторник.

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