Специалисты выявили уязвимости на портале электронной почты Mail Kz

КАРАГАНДА. 18 ФЕВРАЛЯ - В Караганде открыт самый большой в городе магазин Technodom, построенный по прогрессивным технологиям "зеленого" строительства. Здание сконструировано с применением альтернативных источников энергии и внедрением инновационных технологий энергосбережения и энергоэффективности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом климатических условий, при строительстве магазина использована герметичная обшивка, которая позволяет снизить тепловой энергообмен на 76%, а количество энергии, необходимой для охлаждения, на 21%. На крыше здание расположены 666 модулей солнечных батарей, способны произвести до 253,08 кВт/час. Это соответствует 75% энергии, потребляемой зданием за год.

Проект нового магазина разработан Weissenseer: это одна из передовых компаний Австрии в производстве энергоэффективных зданий. Как рассказал представитель Weissenseer Kazakhstan Александр Кравченко, аналогичные сооружения уже есть в мире, но проект такого рода впервые реализован в резко-континентальном климате, ведь температура воздуха в Караганде колеблется от -35 зимой до +35 летом. Технологии и использованные при строительстве материалы позволяют обеспечивать комфортную температуру внутри здания в любое время года и, что очень важно, значительно сокращают выбросы углекислого газа в атмосферу.

Мы не подключены к теплосетям. Здесь подключены от городских сетей только холодная вода, канализация и электричество, которое используется в минимальном объеме. Тепло мы производим сами: под зданием находится 41 глубинная скважина, которая позволяет нам пользоваться константным теплом под землей. В течение отопительного периода мы берем там тепло, а летом мы забираем оттуда холод, тем самым постоянно поддерживаем температуру. Мы не портим окружающую среду, мы не тратим не возобновляемые источники энергии в виде угля или еще чего-то. Мы являемся нейтральными к эмиссии с этого здания", - рассказал Александр Кравченко.

Иными словами, новый магазин не делит энергию с соседними домами и не несет дополнительную нагрузку для местных электростанций. Магазин тратит в десять раз меньше электричества в сравнении с эквивалентным строением. Глубинные скважины, тепловые насосы для обогрева, вентиляции и кондиционирования здания позволяют обеспечивать комфортную среду для сотрудников и посетителей. Система вентиляции с рекуперацией обеспечивает круглосуточный приток свежего воздуха без потери тепла.

Большое внимание при проектировании уделено дизайну. Здание построено в современном стиле Лофт с использованием высококачественных материалов. Основатель Technodom Оperator Эдуард Ким отметил, что для компании важнейшей задачей было сделать качественный проект во всех отношениях.

Дизайн здания современный, в стиле Лофт, поэтому основные материалы - бетон и стекло. Тут очень качественные витражи, стеклопакеты с минимальной теплоотдачей. Парковка для таких объектов также очень важна, поэтому мы увеличили ее площадь под зданием. Это дополнительные расходы, но мы считаем, что нашим клиентам должно быть комфортно", - подчеркнул Эдуард Ким.

За счет высокой технологичности, стоимость проекта оказалась на 20% выше в сравнении со зданием аналогичной площади. Но его экологичность и экономика четко просчитаны. В дальнейшем компания Technodom планирует расширять этот опыт и делиться им, если будут такие обращения со стороны бизнеса.

Раз мы уже пошли в эту "зеленую" экономику, то мы по каждому зданию будем смотреть, насколько можем использовать новейшие технологии в современном строительстве. И мы готовы делиться опытом нашим опытом с теми, кто проявляет интерес к таким технологиям", - подчеркнул Эдуард Ким.

Technodom - ведущая национальная сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники Казахстана. Компания была образована в 2002 году в Алматы. В настоящее время сеть Technodom включает 82 магазина и 84 пунктов выдачи заказов.