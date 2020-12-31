Тугжанов ознакомился с производством уникальных аппаратов для лечения заболеваний легких

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - 30 декабря заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил ТОО "БАРК Технолоджи". На казахстанском предприятии производят уникальные виброакустические аппараты VibroLUNG, предназначенные для лечения заболеваний легких и легочных осложнений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, эти аппараты позволяют ускорить выздоровление пациентов с осложненной респираторной патологией.

Аппарат является уникальной разработкой казахстанских специалистов и актуален для пациентов в реанимации, особенно находящихся на ИВЛ. Наряду с VibroLUNG, были продемонстрированы образцы ИВЛ-аппаратов и мониторов транспульмонального давления, созданные отечественными конструкторами.

Во время визита вице-премьера были продемонстрированы производственные мощности предприятия, подтверждающие возможность увеличения объемов производства для удовлетворения потребностей казахстанских лечебных учреждений.

По итогам посещения предприятия Тугжанов дал положительную оценку и отметил, что правительство будет всесторонне поддерживать отечественных производителей.

22 декабря Карагандинский фармацевтический комплекс приступил к производству российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

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