Завод в Караганде в феврале планирует произвести 80 тыс. доз вакцины "Спутник V", с апреля - по 600 тыс. доз

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, 4 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК и 13 декабря ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" получил субстанцию для производства опытной серии препарата в объеме 6 тыс. доз.
Предварительно 26 августа "СК-Фармация" и РФПИ заключили соглашение о взаимопонимании и о выделении гарантированного объема "Спутник V".
Совместно с рабочей группой Министерства здравоохранения РК, партнерами из РФПИ и компании "Генериум" была разработана дорожная карта, все вопросы обсуждаются в ежедневном режиме. Мы в короткий срок провели трансфер технологии, подготовку производства, дооснащение холодильным оборудованием, обучение персонала и приступили к выпуску опытной серии вакцины для исследования ее качества и регистрации в Казахстане", - сообщил сегодня во время пресс-тура на предприятие генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон.
По данным Минздрава, с 24 декабря по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля планируется зарегистрировать препарат в РК.
Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля. Владельцем продукции и поставщиком вакцины Единому дистрибьютору - ТОО "СК-Фармация" - является Российский фонд прямых инвестиций", - уточнил Барон.
Ожидается, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V", в марте - 150 тыс. доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тыс. доз.
На начальном этапе предполагается вакцинация медицинских работников, в первую очередь персонал инфекционных больниц и скорой медицинской помощи, а также педагогов, которые по роду своей профессиональной деятельности подвержены высокому риску инфицирования, для которых затруднительна или приемлема работа в дистанционном режиме", - сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлыбек Асылбеков.
По предварительным данным, для иммунизации 20% населения в РК необходимо от 6 млн доз, 50% - до 20 млн доз с учетом двукратного графика иммунизации. Окончательные данные по потребности в вакцине формируются.
В настоящее время Минздрав проводит работу по подготовке плана по организации и проведению вакцинации против COVID-19. Вакцинация против КВИ будет организована на базе существующих прививочных кабинетов медицинских организаций, проводящих плановые профилактические прививки.
Напомним, производство вакцины от коронавируса "Спутник V" началось в Караганде 21 декабря. Российская вакцина эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе.
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