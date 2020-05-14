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В HUAWEI рассказали о плане по борьбе с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта и облачных сервисов

13.05.2020, 14:37 10099
В HUAWEI рассказали о плане по борьбе с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта и облачных сервисов
Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Недавно HUAWEI CLOUD объявил о запуске глобального плана действий, чтобы помочь клиентам по всему миру бороться с COVID-19 с помощью облачных и ИИ-сервисов, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках этого международного плана действий по борьбе с коронавирусом HUAWEI CLOUD будет предоставлять бесплатные услуги искусственного интеллекта и облачные сервисы, а также будет привлекать партнеров по всему миру для совместной борьбы с этой пандемией, сообщили в компании.
 

По всему Китаю компания Huawei в тесном сотрудничестве с операторами связи развертывает сети связи пятого поколения, а подразделение HUAWEI CLOUD работает с партнерами в КНР, чтобы использовать инновационные решения, такие как облачные технологии и искусственный интеллект для борьбы с пандемией и накопил практический опыт анализа компьютерной томографии с помощью ИИ, изучения препаратов, онлайн-обучения и дистанционной связи. Сейчас мы запускаем этот международный план действий, чтобы поделиться нашим практическим опытом с международным рынком. Мы приложим все усилия для использования технологий, чтобы помочь нашим клиентам во всем мире справляться с проблемами, стоящими в центре внимания этого кризиса", - заявил президент HUAWEI CLOUD Global Market Дэн Тао. 

 
В области здравоохранения HUAWEI CLOUD предоставляет бесплатное медицинское обслуживание EIHealth, интеллектуальные вычислительные мощности для запуска алгоритмов искусственного интеллекта, которое включает в себя такие услуги, как обнаружение вирусного генома, эффективность которого стала в десять раз быстрее, чем при использовании традиционных ресурсов обработки, антивирусный анализ и услуга скрининга пациентов с КТ при помощи ИИ ускорились почти в 6 раз (до двух минут вместо 12, как было до внедрения решения). 
 
В сфере образования HUAWEI CLOUD работает с партнерами, предоставляя услуги онлайн-обучения для начальных и средних школ, учебных центров и высших учебных заведений. А интеллектуальная рабочая платформа Huawei Cloud We Link предоставила ряд функций для обеспечения удаленной работы сотрудников многих компаний и медицинских учреждений. 
 
HUAWEI CLOUD теперь предлагает до 1500 часов бесплатных облачных ресурсов для каждого вновь зарегистрированного пользователя, а также профессиональную поддержку 24/7 на веб-сайте HUAWEI CLOUD (международный).
 
HUAWEI CLOUD также выпустил партнерскую программу Anti-COVID-19, которая сфокусирована на пяти основных сценариях: удаленный офис, поддержка ИИ, помощь предприятиям, интеллектуальное здравоохранение и онлайн-образование. Партнеры, участвующие в этой программе, могут не только получить комплексную поддержку бизнеса, технологий и рынка, но и получить доступ к бесплатным облачным ресурсам на сумму до 30 000 долларов США.
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://activity.huaweicloud.com/intl/en-us/fight-covid-19.html
 
Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях: телекоммуникационные сети, ИТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы - мы стремимся донести цифровую среду до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире.
 
Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei конкурентоспособен и безопасен. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме, мы создаем долговременную ценность для наших клиентов, стремимся расширить возможности людей, обогатить семейную жизнь и стимулировать инновации в организациях всех форм и размеров.
 
В Huawei более 194 000 сотрудников на начало 2020 года, компания работает более чем в 170 странах и регионах. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.
 

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