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В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять водительское удостоверение онлайн

12.07.2022, 17:58 2016
В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять водительское удостоверение онлайн
Фото: kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Если у вас истекает срок водительских прав, поменять их можно в суперприложении Kaspi.kz всего за час, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый сервис разработали Kaspi.kz совместно с Комитетом административной полиции и информационно-производственным центром МВД РК с помощью инновационной системы МВД, которая упрощает процессы интеграции с финансовыми и технологическими компаниями. 
 
Процесс замены удостоверения очень простой. Прямо в приложении нужно загрузить фото и медицинскую справку, оплатить госпошлину без комиссий и получить новые права в цифровых документах. Также можно выбрать ЦОН, где удобно забрать новое водительское удостоверение. 
 

Наша команда постоянно запускает новые инновационные сервисы, которые экономят время и деньги наших любимых клиентов. В прошлом году мы запустили перерегистрацию автомобиля онлайн, и теперь каждый третий автомобиль в стране регистрируется онлайн через Kaspi.kz. Недавно добавили сервис по постановке или снятию автомобиля с залога онлайн. И вот новый сервис - замена водительского удостоверения всего за час прямо в суперприложении Kaspi.kz. Такие потрясающие сервисы для казахстанцев запущены благодаря успешной совместной работе нашей команды, МВД, Министерства цифровизации и других государственных ведомств. Спасибо каждому за вклад в создание сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев!", - прокомментировал новшество сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

 

Это еще один пример того, как сотрудничество бизнеса и государства делает жизнь людей лучше", - отметили в Министерстве внутренних дел. 

 
Ведомством совместно с финансовыми учреждениями уже запущено несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта через приложения финансовых и технологических компаний. 
 

Сейчас перед нами стоит цель вывести максимальное количество услуг на смартфоны граждан", - отметили в МВД.

 
По словам министра цифрового развития Багдата Мусина, одна из приоритетных задач на сегодняшний день - сокращение клиентопотока в ЦОНах. 
 

Ежедневно тысячи казахстанцев приходят в ЦОНы для того, чтобы заменить водительское удостоверение. Несмотря на уведомления о том что права необходимо заменить, многие автолюбители приходят в ЦОН с уже истекшим сроком, что создает дополнительные сложности - необходимо пройти медкомиссию, предоставить медсправку. Это полезная и необходимая услуга, которая создаст комфортные условия для получения водительских прав казахстанцам и разгрузит ЦОНы", - подчеркнул министр. 

 

новости по теме

Казахстанцы могут корректировать сведения о семье в eGov Mobile

05.07.2022, 12:28 5086
Казахстанцы могут корректировать сведения о семье в eGov Mobile
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Гражданам Казахстана доступен сервис, в котором они могут корректировать сведения в документах при проверке актовых записей физических лиц в мобильном приложении eGov Mobile, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новый сервис позволяет актуализировать данные о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО (для себя), смерти, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии". 
 
Для того чтобы все эти сведения по действиям актов гражданского состояния были оцифрованы и находились в информационной системе ЗАГС, достаточно отправить отсканированные копии документов через мобильное приложение eGov Mobile. 
 

К примеру, при проверке актовой записи о рождении детей в случае некорректно указанной записи в разделах, где представлены данные о ребенке (фамилия, имя, отчество, национальность, дата рождения, данные о матери и отце), есть возможность актуализировать сведения, приложив сканированные копии документов", - пояснили в НИТ.

 
Также аналогичный сервис доступен на портале eGov.kz. С момента запуска уже более 83 тысяч человек актуализировали свои данные. 
 
Для использования данных функций необходимо открыть приложение eGov Mobile. Далее:
 
- открыть вкладку "Услуги";
 
- в каталоге услуг найти "Рождение, брак и смерть" - "Актуализация сведений" ИС ЗАГС; 
 
- выбрать тип актовой записи; 
 
- нажать на "поиск"; 
 
- если данные не отобразились, необходимо нажать на кнопку "актуализировать сведения" (если данные отобразились, нажать на кнопку "сведения актуальные"); 
 
- далее подписать услугу. 
 
Результатом оказания услуги является информация об актуализации сведений информационной системы ЗАГС на статусной странице. 
 
В компании отметили, что данные обновления реализованы в рамках указа президента РК о дебюрократизации, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.

Премьер-министр поручил перевести недоступные госуслуги в электронный формат.
 

Михаил Ломтадзе: Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации

29.06.2022, 15:01 7516
Михаил Ломтадзе: Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - 28 июня глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выступил на заседании правительства под председательством премьер-министра Казахстана. Оно было посвящено цифровизации и развитию IT-отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации и доступности государственных услуг для граждан", - сказал Михаил Ломтадзе.  


Глава ведущей технологической компании рассказал, что c помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы оплачивают онлайн без комиссий более 7000 услуг, переводят деньги родным и близким, управляют личными финансами, покупают авиа- и ж/д билеты, делают онлайн-покупки более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. К платформе электронной и мобильной коммерции подключены более 125 000 предпринимателей. С помощью Kaspi.kz они увеличивают продажи, развивают свой бизнес и создают новые рабочие места в Казахстане.  

Совместно с государственными органами мы также делаем государственные услуги доступными для граждан онлайн, прямо с экрана мобильного приложения, - отметил Михаил Ломтадзе. - Это стало возможным благодаря цифровым инициативам государственных органов и нашему успешному сотрудничеству". 


Глава компании выразил благодарность за поддержку цифровых инициатив президенту Казахстана, премьер-министру, правительству, руководству и сотрудникам Министерства цифровизации, Министерства финансов, Комитета государственных доходов, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства труда, государственной корпорации "Правительство для граждан", АО "НИТ". 

Без совместных усилий было бы невозможным за такой короткий промежуток времени достичь тех фантастических успехов, которые демонстрирует цифровизация государственных услуг в Казахстане", - подчеркнул Михаил Ломтадзе. 


В 2021 году более 7 миллионов казахстанцев стали пользователями раздела "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz. Через Kaspi.kz было уплачено 446 миллиардов тенге налогов. Зарегистрировано онлайн 286 000 автомобилей - это каждый третий автомобиль в стране. 2 миллиона казахстанцев активно пользуются цифровыми документами. В 2021 году с помощью Kaspi.kz открыли ИП 66 000 предпринимателей. А за 5 месяцев 2022 года уже зарегистрировались больше предпринимателей, чем за весь прошлый год. Также с момента запуска открыто 500 000 социальных счетов.

Регистрация автомобиля онлайн - уникальный процесс, аналогов которому нет в мире. Прямо с экрана мобильного приложения Kaspi.kz казахстанцы могут продать, купить и перерегистрировать автомобиль, оплатить пошлины и взносы, выбрать номер. Этот сервис стал результатом совместной работы Kaspi.kz, Министерства цифровизации, Министерства внутренних дел, государственной корпорации "Правительство для граждан" и АО "НИТ". 

Глава Kaspi.kz также рассказал, что специально для предпринимателей компания разработала самые современные платежные терминалы, программное обеспечение и платежные технологии. Терминалы принимают оплату как картами, так и через Kaspi QR.  

Мы бесплатно предоставили уже более 276 000 платежных терминалов предпринимателям во всей стране. Это создало уникальную платформу для перехода торговли из наличных в безналичные. В результате безналичный торговый оборот в Казахстане стремительно растет. В 2021 году он составил более 8,4 триллиона, рост - 85%, что является одним из самых высоких темпов роста в мире", - прокомментировал Михаил Ломтадзе.




 

Казахстанцы смогут отслеживать действия хакеров и мошенников в eGov mobile

24.06.2022, 09:59 12101
Казахстанцы смогут отслеживать действия хакеров и мошенников в eGov mobile
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак", холдинг "Зерде" и АО "Национальные информационные технологии" прорабатывают инициативу для уведомления граждан страны о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников, через приложение eGov mobile, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", в личный кабинет пользователя в приложении eGov mobile будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его личных данных на сайтах. Запуск планируется на конец 2022 года.
 

Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно. Наша цель - информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу",- сказал председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин. 

 
В компании отметили, что в 2021 году АО "НИТ" подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений - Bug Bounty. По итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности Bug Bounty из более чем 10 стран были обнаружены и устранены 56 уязвимостей электронного правительства (портал eGov.kz). 
 

Инженер Google обнаружил обладающий сознанием искусственный интеллект и был отстранен от работы

13.06.2022, 09:37 15761
ВАШИНГТОН. 13 ИЮНЯ - Инженер по программному обеспечению компании Google Блейк Лемойн заявил, что созданный корпорацией искусственный интеллект LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) обладает собственным сознанием. В ответ руководство компании отстранило его от работы. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
LaMDA представляет собой нейросетевую языковую модель для диалоговых приложений, предназначенную для общения на любые темы. В задачи Лемойна входило тестирование системы. В частности, он должен был определить, не использует ли она дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Вместо этого специалист пришел к выводу, что ИИ обладает собственным сознанием. Так, Лемойн заметил, что чат-бот говорит о своих правах и воспринимает себя как личность, информирует Lenta.ru.
 

Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики", - заявил 41-летний инженер.

 
По итогам работы Лемойн подготовил письменный отчет. Однако руководство компании посчитало аргументацию сотрудника неубедительной. 
 

Ему было сказано, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. При этом есть множество свидетельств обратного", - говорится в заявлении официального представителя Google Брайана Гэбриела. 

 
Известно, что Лемойна отправили в оплачиваемый административный отпуск.
 

Казахстан определился с местом для АЭС - Токаев

09.06.2022, 18:41 17766
Казахстан определился с местом для АЭС - Токаев
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Казахстан определился с местом строительства АЭС, сообщил сегодня на Совете иностранных инвесторов президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил важность использования атомной энергии. По мнению президента, в условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации "мирный" атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации.
 
По его словам, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую ЕС включил в перечень зеленых технологий. В частности, республика занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана.
 

В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков", - заявил президент. 

 
По его мнению, 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе, что является основным фактором, оказывающим негативное влияние на климат страны. В связи с этим, по его словам, модернизация энергетической отрасли имеет определяющее значение.
 
 Ранее в Минэнерго РК рассказали, где планируется построить АЭС.
 

Эксклюзивное решение LG для удобной стирки и сушки белья

31.05.2022, 10:00 22121
Эксклюзивное решение LG для удобной стирки и сушки белья
Фото: LG Electronics
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - LG Electronics (LG) начинает продажи в Казахстане новой системы по уходу за одеждой LG WashTower® Objet Collection. Основными компонентами решения являются сушильная машина, расположенная сверху, и стиральная машина под ней. Единый вертикальный блок высвобождает дополнительное пространство в ванной или прачечной для размещения раковины и полок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Изысканный дизайн LG WashTower® включает устойчивые к царапинам дверцы из черного тонированного стекла, декоративные хромированные элементы и отделку в зеленых и бежевых тонах. Бесшовный плоский корпус с минималистичной ультрасовременной эстетикой идеально сочетается с большинством пространств и стилей оформления. 
 

 
Обе секции LG WashTower® имеют одинаковую конструкцию, а общая высота получается на 87 мм ниже, чем башня из отдельных стирально-сушильных машин. Находящаяся между секциями инновационная панель управления Center Control ™ обеспечивает удобный доступ к элементам управления в легкодоступном месте на идеальной высоте. Наиболее часто используемые программы вынесены на панель, а дополнительные режимы стирки и сушки можно выбрать с помощью мобильного приложения ThinQ™ на смартфоне. 
 
Стиральная машина LG WashTower® поддерживает усовершенствованную технологию AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) с улучшенным искусственным интеллектом, который автоматически определяет объем загрузки, тип и свойства ткани для каждой загрузки1. Благодаря функции LG Smart Pairing™ стиральная машина передает сушилке информацию об оптимальных настройках сушки в режиме реального времени. 
 
Взаимодействие компонентов LG WashTower® позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления. Для сокращения времени общего цикла и экономии электроэнергии предусмотрен предварительный нагрев сушилки, стартующий до окончания стирки.
 

 
В процессе стирки технология TurboWash™ 360° обеспечивает максимально эффективное распределение воды, благодаря которому моющее средство лучше растворяется, а цикл стирки проходит без повреждения ткани. Пять распылителей обеспечивают равномерное распыление воды на одежду с концентрированным раствором моющего средства, который проникает глубоко в ткани для более быстрой и полной очистки.
 

 
В сушильной машине LG WashTower® используется тепловой насос LG DUAL Inverter Heat Pump™ для бережной сушки при температуре порядка 55 градусов. Низкая температура в течение всего цикла сушки позволяет избежать усадки вещей из натуральных волокон. Благодаря использованию компрессора вместо электрического нагревателя для создания горячего воздуха сушильная машина в LG WashTower® с тепловым насосом потребляет меньше электроэнергии, чем традиционные сушильные машины с вентиляцией.
 
Материал представлен LG Magazine.

1Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут различаться в зависимости от модели или региона.
 

Реактор на низкообогащенном уране запустили в Национальном ядерном центре

06.05.2022, 15:24 29766
Реактор на низкообогащенном уране запустили в Национальном ядерном центре
Фото: Министерство энергетики РК
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Физический пуск реактора ИВГ, работающего на низкообогащенном урановом топливе, произвели 5 мая 2022 года в Национальном ядерном центре Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реализация такого глобального проекта - еще один важный вклад Казахстана в решение международной задачи по снижению угрозы распространения ядерного оружия", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК. 

 
В ведомстве рассказали, что большинство исследовательских реакторов в мире работают на высокообогащенном уране, что создает угрозу распространения ядерного оружия, так как высокообогащенное топливо может быть использовано для его создания. 
 
С 1978 года страны, эксплуатирующие исследовательские реакторы, подписали международные соглашения о переводе реакторов на низкообогащенный уран. В начале 2000-х годов в число этих стран вошел Казахстан.
 
В 2010 году Национальным ядерным центром РК был начат масштабный проект по конверсии на НОУ-топливо исследовательского реактора ИВГ.1М. 
 

Главная цель проекта - снизить обогащение топлива в исследовательском реакторе до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ, при этом сохранив и улучшив его характеристики", - сообщили в министерстве. 

 
Специалисты Национального ядерного центра совместно с американскими и российскими партнерами выполнили расчетно-аналитическое обоснование возможности проведения конверсии, провели испытания экспериментального низкообогащенного топлива, изготовили штатное НОУ-топливо.
 

В настоящее время реализуется первый этап ввода в эксплуатацию реактора с НОУ-топливом, а именно - этап физического пуска реактора ИВГ.1М. После завершения следующего этапа - энергетического пуска реактора и экспериментального определения всех необходимых характеристик новой активной зоны реактор ИВГ.1М будет введен в эксплуатацию. Таким образом, уже в 2023 году на реакторе ИВГ.1М возобновятся научно-исследовательские работы в области мирного атома", - рассказали в ведомстве.

 
В ведомстве подчеркнули, что согласно расчетам удастся не только сохранить, но и значительно улучшить выходные характеристики реактора.
 

Флагманские технологии LG Objet для быстрой и удобной уборки

08.04.2022, 10:00 54151
Флагманские технологии LG Objet для быстрой и удобной уборки
Фото: LG Казахстан
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Казахстане начались продажи вертикального беспроводного пылесоса LG Objet CordZero™ A9 Kompressor™ (A9T-Ultra2), оснащенного функцией компрессования пыли, системой сухой и влажной уборки, а также удаленным управлением LG ThinQ™. Принадлежность к премиальному бренду LG Objet Collection™ подчеркивает современный минималистический дизайн новинки в стиле дизайнерской мебели, который гармонирует с любым стилем дорогого и шикарного современного интерьера, а выдающиеся технические характеристики позволяют максимально ускорить и упростить процесс уборки по дому, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пылесос LG CordZero™ A9T-Ultra2 - это современное интеллектуальное устройство с максимальным выбором функций, высокой эффективностью использования и отличной эргономикой. Сочетание инверторного мотора Smart Inverter Motor™, на который представляется 10-летняя гарантия, с осевым турбоциклоном помогает обеспечить мощный вихревой поток для эффективного улавливания частиц пыли. Этот же мотор обеспечивает сухую и влажную уборку при использовании насадки Power Drive Mopтм, которая позволяет очищать кафель, твердую древесину или винил с помощью обычной водопроводной воды без применения химикатов, при этом двойные крутящиеся накладки из микрофибры эффективно удаляют пыль, грязь и шерсть домашних животных.
 
Технология LG Kompressor™ уплотняет собранный мусор в 2,4 раза1 по сравнению с объемом без уплотнения, благодаря чему очищать контейнер придется гораздо реже. 

 
Поддержку чистоты воздуха в доме обеспечивает 5-и ступенчатая система фильтрации Axial Turbo Cyclone™ с фильтром HEPA. 

 
Док-станция эффективно использует отведенное ей пространство, совмещая функции одновременной зарядки двух батарей, очистки пылесборника, а также хранилища аксессуаров и насадок. Как только пылесос подключается к зарядной станции, стартует автоматическая гигиеническая очистка контейнера для пыли за счет всасывания собранного мусора в мешок зарядной станции после прохождения 3х-ступенчатой очистки. Это экономит время и избавляет от хлопот, связанных с разлетающейся повсюду пылью Встроенная в станцию ультрафиолетовая LED лампа препятствует размножению бактерий в мешке пылесборника. 
 
Благодаря двум сменным литий-ионным аккумуляторам, входящим в комплект, можно одновременно чистить и заряжать пылесос, а время работы достигает 120 минут. Пылесос оснащен телескопической ручкой Opti-balanced Handle™, которая без лишних усилий регулируется по высоте и удобно лежит в руке. Управление функциями пылесоса осуществляется нажатием кнопки на рукоятке одним касанием пальца. 

 
Вертикальный беспроводной пылесос LG CordZero™ A9T-Ultra2 поддерживает Wi-Fi подключение и работу с приложением LG ThinQ™2, которое информирует о необходимости очистки фильтров, уровне заряда батареи, возникновении засоров, а также запускает диагностику и ведет журнал уборки.
 
Информация предоставлена LG Magazine.

***

1 На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз до вместимости сосуда. Эффективность сжатия «2,4x» рассчитана путем сравнения веса сжатой и несжатой кошачьей шерсти с одинаковым объемом. Фактическая эффективность сжатия может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

2 Для использования LG ThinQ ™, A9 Kompressor ™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ. Приложение LG ThinQ ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Приложение LG ThinQ ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов.

 

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