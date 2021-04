"Все должно регулироваться в правовом поле" - Башимов о действиях Мамая

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В Казахстане намечается любопытный прецедент - политик высокого ранга заявил о намерении подать в суд на активиста , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет о первом зампреде партии "Nur Otan" Бауыржане Байбеке и Жанболате Мамае

Напомним, последний обвинил бывшего акима Алматы в коррупции, хищении средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Юрист Марат Башимов ответил, с чем связан интерес экспертного и гражданского сообщества к данному процессу.

Почему прецедент? Потому что, несмотря на гарантированное Конституцией и международными нормами право каждого человека на защиту, наши чиновники не спешат отстаивать свои интересы в суде в подобных случаях. Тем более когда возникает вопрос, что информация, не соответствующая действительности, распространяется в социальных сетях. К тому же, среди высокопоставленных политиков - это объективно впервые. Хотя в любой цивилизованной стране - это обыденность", - отметил Башимов.

Он подчеркнул, что позиция Байбека импонирует, ведь правовое поле - "более четкое, объективное и понятное". По словам Башимова, первый зампред "Nur Otan" логично говорит о принципах демократии, которые провозглашают верховенство права, как одну из ценностей. Именно поэтому, по мнению эксперта, Байбек не стал отмалчиваться, а фактически выступил с опровержением, притом с аргументацией.

Если бы Жанболат Мамай ставил вопросы, а не утверждал, было бы по-другому. Тут явные утверждения, которые сразу подлежат правовой оценке и "тянут" на судебное разбирательство. При этом высказывания - публичные на ютубе, и юридическая квалификация таких дел - гораздо строже. К тому же все интернет-ресурсы, в том числе и соцсети приравнены к СМИ. Соответственно на авторов YouTube-каналов возлагаются те же правовые обязанности и на них распространяются все виды юридической ответственности. Есть мнения, что судиться с активистом - не уровень Байбека. Но в развитых демократических странах такие события - обычное дело. Все граждане равны в своих правах и обязанностях", - сказал Башимов.

Казахстану нужно двигаться вперед и вырабатывать свою практику в разрешении подобных споров. Это нормально и цивилизованно, считает Башимов. В качестве примеров он привел судебные разбирательства в США и Украине - иск Дональда Трампа, подавшего в суд на The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN из-за обвинений в сговоре с Россией во время выборов, а также иск Владимира Зеленского к художнику Сергею Пояркову, который полчаса оскорблял политика в прямом эфире, называя "зеленым чмом", "ссыкунчиком" и угрожая его родным.

Во что может вылиться правовое регулирование этого вопроса? У нас наказание мягче, чем в Украине. Согласно статье 73-3 КоАП РК "Клевета", совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, влечет на физическое лицо всего лишь штраф в размере 200 МРП или административный арест на срок 25 суток. А если гражданский иск, то в гражданском судопроизводстве - имущественная ответственность. Из вышеуказанного следует вывод: все должно регулироваться в правовом поле. И это свидетельство сегодняшней демократизации общественных отношений", - заключил юрист Марат Башимов.

