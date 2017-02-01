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16-17 февраля в Москве пройдет практическая конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2017"01.02.2017
Общество  13:41

Москва. 1 февраля. Kazakhstan Today - Общероссийская практическая конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2017" пройдет в Москве 16-17 февраля.

Конференция "Связи с общественностью в социальных сетях" - ежегодный крупнейший форум для пиарщиков по работе в социальных сетях. Это специализированное мероприятие для всех, кто занимается связями с общественностью в социальных сетях и ищет новые эффективные инструменты для работы. Ведущие эксперты в области SMM-продвижения расскажут и покажут, что сегодня работает лучше всего и поделятся самыми эффективными методиками и актуальными кейсами, а также ответят на все вопросы участников, передает Kazakhstan Today.

Доклады спикеров охватят самые важные и актуальные в отрасли проблемы: какие инструменты продвижения сегодня наиболее эффективны, а какие уже устарели; на чем сосредоточиться в первую очередь и чему уделить наибольшее внимание; построение стратегии продвижения; контент для соцсетей; комьюнити-менеджмент; работа с информационными поводами; защита репутации и многое другое.

Среди спикеров мероприятия такие эксперты в области PR и соцсетей, как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Влад Титов, Татьяна Ананьева, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Денис Савельев, Сергей Стукалов, Ксения Лазукова, Илья Балахнин, Екатерина Шукалова, Ренат Шахматови другие.

В частности, руководитель агентства "Сидорин Лаб" Дмитрий Сидорин (политтехнолог при Ассоциации Малых и Средних Городов России, участник инициативной группы Михаила Прохорова на президентских выборах 2012, руководитель более 10 интернет-кампаний на выборах разного уровня, член экспертного совета премии Рунета, сооснователь DigitalGuru и ReputationGuru, digital агентства, основатель ReputationLab, автор курса по интернет-маркетингу для ВМК МГУ, основатель кафедры бизнес-информатики в ОГУ, лектор обучающих центров Cybermarketing, Seopult TV и Netology) выступит с докладом "Поддержка взрывных PR-акций в соцсетях". В докладе: примеры взрывного PR, развитие лавины в социальных сетях, как получить трафик после взрывной акции, как придумать взрывной PR, как усилить любую PR-кампанию в соцсети.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно тут.
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16-17 февраля в Москве пройдет практическая конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2017"
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