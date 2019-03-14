24 января движение поездов в столице перенесут со станции Астана-1 на станцию Астана - Нурлы жол

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Из-за плановых ремонтных работ на столичной железнодорожной станции Астана-1 движение поездов 24 января будет перенесено на станцию Астана - Нурлы жол, передает Kazakhstan Today.





АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с 00.00 до 18.00 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана - Нурлы жол. В этой связи ожидается корректировка расписания (от одного до двух часов) и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана", - сообщила пресс-служба компании.





Эта мера обусловлена проведением строительно-монтажных работ в рамках проекта акимата Астаны "Строительство тепломагистрали, технологической эстакады через железнодорожные пути по улице Бейсековой от улицы Конституции до улицы Угольной".





Национальный перевозчик просит пассажиров, встречающих и провожающих учитывать изменение в маршрутах, быть внимательными при отправлении и прибытии поездов. Для получения более подробной информации следует обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу по номеру 105.





Список поездов: №76 Петропавловск - Кызылорда, №83 Караганды - Москва, №363/364 Караганды - Томск-2, №307 Жезказган - Астана-1, №328 Костанай - Караганды, №308 Астана-1 - Жезказган, №312 Астана-1 - Семей, №95 Астана НЖ - Уральск, №7507 Астана НЖ - Кокшетау, №9 Алматы-1 - Астана НЖ, №604 Аркалык - Астана НЖ, №6857 Караганды - Астана-1, №55Кызылорда - Кокшетау, №6858 Астана-1 - Караганды, №153 Семей - Астана НЖ, №146 Омск - Караганды, №86 Астана-1 - Сарыагаш, №58 Уральск - Астана НЖ, №3 Алматы-2 - Астана НЖ, №154 Астана НЖ - Семей, №711 Шымкент - Астана НЖ, №7501 Павлодар - Астана-1, №6829 Ерейментау - Кокшетау, №7502 Астана-1 - Павлодар, №705 Алматы-2 - Петропавловск, №39 Астана НЖ - Челябинск, №673 Павлодар - Астана НЖ, №38 Мангистау - Астана НЖ, №6803 Астана - Атбасар, №327 Караганды - Костанай, №16 Петропавловск - Алматы-2, №4 Астана НЖ - Алматы-2, №44 Костанай - Алматы-1, №43 Алматы-1 - Костанай, №40 Челябинск - Астана НЖ, №316 Казань - Ташкент.





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