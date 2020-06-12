В Казахстане запущены еще 34 поезда

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в рамках второго этапа возобновления пассажирского сообщения 10 июня запущены еще 34 пассажирских поезда, передает Kazakhstan Today.

В связи с карантинным режимом возобновление поездов со станций Кульсары и Макат отложено. Железнодорожный транспорт работает с учетом требований главного государственного санитарного врача на транспорте, сообщили в пресс-службе НК "Казахстан темир жолы".

Также, по информации компании, на летний период назначены cледующие пассажирские поезда на озеро Алаколь:

№459-6941/6942-460 - с 11 июня (Оскемен - Достык) и №457-6941/6942-458 (Семей - Достык) периодичностью курсирования через день;

№255/256 - с 14 июня (Алматы-2 - Достык) периодичностью курсирования три раза в неделю;

№258/257 - с 18 июня (Нур-Султан-1 - Достык) периодичностью курсирования два раза в неделю.

Таким образом, внутри Казахстана будут курсировать 119 пар пассажирских поездов.

После открытия государственных границ и согласования с железнодорожными администрациями других государств будут поэтапно возобновляться остальные маршруты", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в компании проинформировали, что постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте от 9 июня отменено требование по недопуску провожающих граждан в здания железнодорожных вокзалов, а также разрешена деятельность объектов общественного питания в пассажирских поездах (электропоездах пригородного сообщения) способом доставки по предварительному заказу пассажиров. В связи с этим проводятся работы по организации деятельности вагонов-ресторанов с учетом предъявляемых требований.

Национальный перевозчик просит пассажиров строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию (не менее 1 метра), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда.

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