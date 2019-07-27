Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Эксперты оценили состояние атмосферного воздуха в Нур-Султане с 24 по 25 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха города Нур-Султана проводится на 10 постах, в том числе на шести автоматических постах и четырех постах ручного отбора проб. В целом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по городу Нур-Султану не зафиксировано", - проинформировали в "Казгидромете".

При этом в сообщении отмечается, что 24-25 июля наблюдались незначительные превышения в ночное и утреннее время суток: 1) по данным автоматического поста №6 (улица Акжол, район отстойника сточных вод "Астана Тазалык"): по взвешенным частицам РМ-2,5 - 30 случаев превышения в пределах 1,0-1,8 ПДК (максимальная зафиксирована 25 июля в 8.00); 2) по данным автоматического поста №7 (улица Туркестан 2/1, РФМШ): по взвешенным частицам РМ-2,5 - 29 случаев превышения в пределах 1,1-1,8 ПДК (максимальная зафиксирована 25 июля в 8.20).

Синоптики уточнили, что "данные превышения незначительны, высокое загрязнение фиксируется при превышении 10 ПДК, экстремально-высокое при превышении 20 ПДК".

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