Более ста человек в Алматы привлечены к ответственности за бесцельные прогулки по городу

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Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - 105 человек привлечены к ответственности за бесцельные прогулки в Алматы, передает Kazakhstan Today.

За минувшие сутки по пункту 6 статьи 476 КоАП за нарушение режима ЧП, в частности, за беспричинное нахождение на улице, к административной ответственности привлечено 59 лиц, из которых 26 подвергнуты аресту, 32 - штрафу, предупрежден - 1. Всего с начала введения ограничительных мер за вышеуказанное правонарушение к административной ответственности привлечено 105 человек, из которых 46 подвергнуты аресту, 55 оштрафованы, сообщает Polisia.kz.

За вчерашний день Специализированным межрайонным административным судом по статье 476 рассмотрено 65 административных материалов, из них административный арест - 31, штраф - 33, предупреждение - 1. За нарушение порядка прохода в город в обход блокпостов с начала карантина, с 19 марта, к ответственности всего привлечено 204 лица, 108 из них арестованы, остальные оштрафованы.

Всего с момента введения карантина судом к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено 411 человек, из которых административному аресту подвергнуто 203 правонарушителя, наложен штраф в отношении 194 лиц, предупреждено 14.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 млн.





Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. В ряде городов был усилен карантинный режим , приостановлена деятельность всех организаций, за исключением видов, обеспечивающих жизнедеятельность, до 13 апреля.

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