Акимат Алматы напоминает о продлении нерабочего режима до 13 апреля

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы напомнили о продлении нерабочего режима до 13 апреля, передает Kazakhstan Today.

Как известно, действовавший до 5 апреля нерабочий режим для всех предприятий и организаций, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением города, продлен до 13 апреля. Такое решение было принято Госкомиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК.





Данный режим означает запрет на передвижение людей и личного транспорта по городу без крайней необходимости. Разрешается выходить за продуктами и медикаментами в магазины и аптеки рядом с местом проживания. Также разрешен выгул домашних животных.

Жителям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. Также не разрешается передвигаться по городу без сопровождения взрослых несовершеннолетним.

Сервисы доставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости доступны с 09.00 до 22.00.

При этом всеми организациями, предприятиями и городскими службами обеспечивается усиленный режим санитарной защиты задействованных сотрудников.

Отмечается, что за нарушение режима чрезвычайного положения и нахождение на улице без веских причин предусмотрено административное наказание в виде предупреждения, штрафа в размере 26 510 тенге или лишения свободы на 15 суток.

Руководители организаций и предприятий независимо от форм собственности несут уголовную ответственность за предоставление заведомо ложной информации, а также за выдачу справок сотрудникам и предоставление данных о сотрудниках, передвижение которых не вызвано производственной или служебной необходимостью.

Ограничение не распространяется на органы городского управления, продовольственные, медицинские объекты, службы, обеспечивающие бесперебойную жизнедеятельность и безопасность города и СМИ.

По данным департамента полиции Алматы, за нарушение режима ЧП с 19 марта 336 человек привлечены к административной ответственности по статье 476 КоАП РК, 113 из них решением суда подвергнуты административному аресту, остальные оштрафованы.

По данным на 5 апреля в Алматы лабораторно подтверждено 115 случаев заражения COVID-19. По состоянию на 20.00 часов 5 апреля в городе - 33 зоны очага заражения коронавирусной инфекцией. Ранее в связи с окончанием инкубационного периода сняты ограничительные меры с 14 зон.

В случае появления признаков простуды звоните 103. Для справок работает Call-center 1406 и общественная приёмная Open Almaty по номеру 1308.

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