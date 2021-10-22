Токаев высказался о незаконных демонстрациях

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана высказался о незаконных демонстрациях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Кто бы чего ни говорил, это серьезный шаг вперед в развитии демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям. Там все прописано, даже официальных разрешений не нужно получать", - сказал Токаев.

По его словам, эти собрания и демонстрации могут проводиться в режиме уведомления, однако, как подчеркнул глава государства, и это небольшое требование почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать.

Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача Генеральной прокуратуры - продолжить разъяснение данного закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов поддерживать общественный порядок в соответствии с нашим законодательством", - пояснил Токаев.

Кроме того, в ходе заседания глава государства назвал профилактику социальных, криминальных, бытовых конфликтов одной из приоритетных задач перед местными исполнительными органами. По его словам, все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом, внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом.

Важно не идти на поводу у недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона нашему единству извне и изнутри. Есть старая пословица: собаки лают, караван идет. Как монолитное, единое общество мы уверены в себе, потому что наше дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать отпор, противостоять правовыми средствами и информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства", - заявил глава государства.

Токаев также отметил значимость создания республиканского Совета матерей, который способствует приобщению молодежи к ценностям, лежащим в основе единства и мира в нашей стране.

В рамках заседания президент предложил рассмотреть возможность преобразования движения "Жангыру жолы" в республиканскую молодежную организацию при Ассамблеи, а также озвучил свою инициативу для молодежи Казахстана по высадке 2 млрд деревьев в лесном фонде и еще 15 млн - в населенных пунктах страны, предложив посвятить теме молодежной политики очередную сессию Ассамблеи.

Как считает Токаев, дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаясь в залы совещаний и торжественных собраний.

Кроме того, президент поручил Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования по актуальной тематике интеграции, общенационального единства, гармонизации межэтнических отношений, заверив, что правительство окажет необходимую поддержку в этом вопросе.

Мы должны всецело популяризировать патриотизм, взаимоуважение и мир. Это общая задача не только государства, но и всех наших граждан. Мы должны сохранить бесценное богатство нашей суверенной страны для последующих поколений. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей", - заключил Касым-Жомарт Токаев.