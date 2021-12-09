Сагинтаев рассказал, как будут решать проблему с прорывами теплотрасс в Алматы

Фото: instagram / kris.p.almaty.official
Теплотрассы не выдерживают нагрузки, учащаются прорывы, которые, очевидно, вызваны уплотняющей застройкой. Почему в городе, несмотря на это, активно продолжается точечная и уплотняющая застройка? Даже не помогают ранее принятые новые правила застройки. Алматинцы не слепые, видят, как каждый месяц в городе, как грибы, появляются высотки. Почему бы не заставлять застройщиков думать о коммунальных сетях? Пусть они проложат новые трубы и асфальт за свой счет, а уже потом просят у вас разрешения", - спросил журналист Tengrinews.kz акима в кулуарах после брифинга.
Сагинтаев ответил, что в обязанности застройщиков не входит ремонт магистральных сетей.
Застройщик делает у себя внутри. Все остальное, теплотрассы магистральные - это город. В целом изношенность более 62 процентов. Это очень много. И здесь вопрос не в том, что застройщик что-то не сделал, вопрос в том, что необходимо реконструировать всю систему. По электрическим сетям я обратился к главе государства. И дано поручение "Самрук Казына" за счет их инвестиционных программ они будут делать реконструкцию. Точно также мы должны заниматься этими вопросами", - пояснил Сагинтаев.
Аким уточнил, что ремонтировать теплотрассы за счет повышения тарифов для граждан - слишком дорого.
Если повышать тариф, то это будет очень высокий, неподъемный тариф. Мы сегодня как город, чтобы тариф слишком не поднимать, мы субсидируем большие деньги, чтобы держать тариф. Поэтому будем в рамках своих инвестпрограмм дальше двигаться", - уточнил аким. Сагинтаев не смог назвать сроки решения проблемы.
Напомним, 7 декабря в Алматы на проспекте Рыскулова в районе пересечения с улицей Жансугурова произошел прорыв теплотрассы.
Стоит отметить, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
Напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, что, давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города. Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек.
В августе в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.