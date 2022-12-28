Стала известна сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе

Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172

Фото: instagram/ete_ekb

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Экибастуз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшее время ТОО "Экибастузтеплоэнерго" обязуется перечислить ТОО "Экибастузэнерго" около 240 млн тенге.





Деньги перечислят на лицевые счета всех жителей города. В Экибастузе таких лицевых счетов 48 172, сообщает Pavlodarnews.kz





Последние 2-3 недели мы вели переговоры в части определения суммы, методологии выплат компенсации. Понадобилось время, чтобы выработать справедливый алгоритм. Мы взяли за основу объем месячного потребления электроэнергии в нормальном режиме. Ежемесячно Экибастуз потребляет электроэнергии на 220 млн тенге. Поэтому принято решение о перечислении 240 млн тенге "Экибастузэнерго", - рассказал председатель правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" Багдат Орал.





Кроме того, был затронут вопрос ремонта пострадавших квартир и компенсации за испорченную мебель и бытовую технику. Как стало известно, 424 квартиры нуждаются в ремонте, в 52 ремонтные работы уже ведутся.





По словам Багдата Орала, по мере возможности все нуждающиеся в ремонте квартиры будут приведены в порядок.





Что касается возмещения ущерба за технику и мебель, то руководитель АО "ЦАЭК" попросил экибастузцев сохранить все чеки и саму технику, за которую они хотят получить компенсацию. Все обращения рассмотрят комиссионно.





Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать.





Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. Некоторые дома остались без света и воды, а несколько квартир затопило водой из прорванных батарей.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. 30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.





Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил , что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.





В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.





Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.





На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.



