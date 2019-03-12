Аэропорт Актау оштрафован на 1,5 млн тенге за слишком дорогую еду

Актау. 10 января. Kazakhstan Today - Аэропорт Актау оштрафовали на полтора миллиона тенге за дорогую еду. Поводом для судебного разбирательства стало заявление одного из пассажиров, которого возмутила самса за 500 тенге, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Почти год антимонопольщики судились с владельцами пассажирского терминала международного аэропорта Актау. В итоге им удалось доказать, что единственная точка общепита, расположенная в воздушной гавани, злоупотребляла монопольным положением. Теперь администрация аэропорта должна будет создать условия для работы как минимум двух кафе, чтобы у предпринимателей была конкуренция. Кроме этого, цены на продукты питания для пассажиров придется снизить.





Согласно постановлению суда, административного суда города Актау, данный объект расследования, вина установлена, он признан виновным в совершении монополистической деятельности. В отношении него наложен штраф более 1,5 млн и подлежит конфискации монопольный доход в размере 15 млн 600 тыс. тенге", - сообщил руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий по Мангистауской области Бауыржан Есенов.





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