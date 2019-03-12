Аэропорт Актау оштрафован на 1,5 млн тенге за слишком дорогую еду

Почти год антимонопольщики судились с владельцами пассажирского терминала международного аэропорта Актау. В итоге им удалось доказать, что единственная точка общепита, расположенная в воздушной гавани, злоупотребляла монопольным положением. Теперь администрация аэропорта должна будет создать условия для работы как минимум двух кафе, чтобы у предпринимателей была конкуренция. Кроме этого, цены на продукты питания для пассажиров придется снизить.
Согласно постановлению суда, административного суда города Актау, данный объект расследования, вина установлена, он признан виновным в совершении монополистической деятельности. В отношении него наложен штраф более 1,5 млн и подлежит конфискации монопольный доход в размере 15 млн 600 тыс. тенге", - сообщил руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий по Мангистауской области Бауыржан Есенов.
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