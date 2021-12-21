Ахмеджанов рассказал об объемах застройки Алматы

АЛМАТЫ. 20 ДЕКАБРЯ - В Алматы в 2021 году увеличился объем жилищного строительства, об этом сообщил в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в период пандемии объемы вводимого в эксплуатацию жилья не только не упали, но даже выросли на 8%, за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 13 тыс. 322 квартиры за счет коммерческого строительства и 1326 квартир за счет бюджета. Построено свыше 10 тысяч квадратных метров общежитий и 2313 индивидуальных жилых домов.

По данным главного архитектора города, вместе с новым жильем в городе параллельно создается социальная инфраструктура. В настоящее время в мегаполисе строится восемь государственных школ более чем на 12,5 тыс. ученических мест, причем три из них (на свыше 5 тыс. мест) запланировано сдать до конца года.

С начала учебного года открыто 13 частных школ на 2656 мест. До конца года планировалось ввести в строй 17 пристроек на 8263 места. В 11 из них дети уже сели за парты. Таким образом, до конца года будет создано более 16 тысяч новых ученических мест", – проинформировал Ахмеджанов.

Кроме того, в Алматы завершено строительство трех государственных детских садов (на 360 мест), открыто 72 частных детсада (на 4,7 тыс. мест).





Отвечая на вопрос о строительстве многоквартирных жилых дома в центре города, Ахмеджанов отметил, что строительство тех объектов, которые начали строиться в 2019 году, "мы остановить не можем, так как они уже стадии завершения, кроме того, они участвуют в жилищной программе".





По новым площадкам, где в свое время было выдано разрешение, но не начато строительство, нашим управлением уже везде розданы уведомления о приостановлении всех своих действий до приведения объектов в соответствие с новыми правилами. Если объект не начат, не завершен или не находится на стадии завершения, мы не можем распространять на них правила, но в целом уведомления даны практически всем застройщикам, поэтому в данном вопросе работа ведется", - подчеркнул он.





Как отметил Ахмеджанов, в центральной части города в пределах границы исторического центра строительство многоквартирных жилых домов приостановлено и идет процесс изъятия земельных участков через судебные инстанции. В частности, говоря о судебных разбирательствах с застройщиками, Ахмеджанов рассказал о ситуации со строительством по проспекту Абая, 130.

Акимат принял во внимание жалобы жителей и решил приостановить там строительство. Однако застройщик подал иск в суд и выиграл процесс. Решением Специализированного межрайонного городского суда иск застройщика к акимату и конкретно к Управлению был удовлетворен. 5 ноября этого года наше ведомство подало апелляционную жалобу на решение суда. На сегодняшний день возведение объекта приостановлено", - проинформировал Ахмеджанов.

Он также подчеркнул, что новое жилье в Алматы строится преимущественно на присоединенных к городу территориях.

Однако, стоит отметить, что жители города в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

В частности, напомним, что жители Алмалинского района Алматы, проживающие на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би, возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома . С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.

Также в Алматы вновь усилилась застройка предгорий , что негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений.

Кроме того, вдоль Большой Алматинки сотни строений не отвечают экологическим нормам , строительство ведется с нарушением законов. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.

Также сообщалось, что жители одного из домов, расположенных по улице Короленко Бостандыкского района в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra , построенного компанией Tau Development.

Напомним также, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города.

С вводом двух многоэтажек строительной компании "Диал-Строй" , в Алмалинском районе возникли проблемы с энерго- и водоснабжением жителей.

Также на днях сообщалось, что несмотря на протесты жителей Алматы и поддержку городских властей часть парка "Южный" по улице Жарокова , переданная несколько лет назад в частные руки, до сих пор не возвращена в госсобственность. Горожане опасаются, что на месте парка появится очередной жилой комплекс.

Об "уничтожении" улицы Пожарского застройкой компании BI Group на своей странице в соцсетях рассказала журналист Полина Шиманская.



