Ахмеджанов рассказал об объемах застройки Алматы

По его словам, в период пандемии объемы вводимого в эксплуатацию жилья не только не упали, но даже выросли на 8%, за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 13 тыс. 322 квартиры за счет коммерческого строительства и 1326 квартир за счет бюджета. Построено свыше 10 тысяч квадратных метров общежитий и 2313 индивидуальных жилых домов.
По данным главного архитектора города, вместе с новым жильем в городе параллельно создается социальная инфраструктура. В настоящее время в мегаполисе строится восемь государственных школ более чем на 12,5 тыс. ученических мест, причем три из них (на свыше 5 тыс. мест) запланировано сдать до конца года.
С начала учебного года открыто 13 частных школ на 2656 мест. До конца года планировалось ввести в строй 17 пристроек на 8263 места. В 11 из них дети уже сели за парты. Таким образом, до конца года будет создано более 16 тысяч новых ученических мест", – проинформировал Ахмеджанов.
Кроме того, в Алматы завершено строительство трех государственных детских садов (на 360 мест), открыто 72 частных детсада (на 4,7 тыс. мест).
Отвечая на вопрос о строительстве многоквартирных жилых дома в центре города, Ахмеджанов отметил, что строительство тех объектов, которые начали строиться в 2019 году, "мы остановить не можем, так как они уже стадии завершения, кроме того, они участвуют в жилищной программе".
По новым площадкам, где в свое время было выдано разрешение, но не начато строительство, нашим управлением уже везде розданы уведомления о приостановлении всех своих действий до приведения объектов в соответствие с новыми правилами. Если объект не начат, не завершен или не находится на стадии завершения, мы не можем распространять на них правила, но в целом уведомления даны практически всем застройщикам, поэтому в данном вопросе работа ведется", - подчеркнул он.
Как отметил Ахмеджанов, в центральной части города в пределах границы исторического центра строительство многоквартирных жилых домов приостановлено и идет процесс изъятия земельных участков через судебные инстанции. В частности, говоря о судебных разбирательствах с застройщиками, Ахмеджанов рассказал о ситуации со строительством по проспекту Абая, 130.
Акимат принял во внимание жалобы жителей и решил приостановить там строительство. Однако застройщик подал иск в суд и выиграл процесс. Решением Специализированного межрайонного городского суда иск застройщика к акимату и конкретно к Управлению был удовлетворен. 5 ноября этого года наше ведомство подало апелляционную жалобу на решение суда. На сегодняшний день возведение объекта приостановлено", - проинформировал Ахмеджанов.
Он также подчеркнул, что новое жилье в Алматы строится преимущественно на присоединенных к городу территориях.
Однако, стоит отметить, что жители города в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
В частности, напомним, что жители Алмалинского района Алматы, проживающие на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би, возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.
Также в Алматы вновь усилилась застройка предгорий, что негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений.
Кроме того, вдоль Большой Алматинки сотни строений не отвечают экологическим нормам, строительство ведется с нарушением законов. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Также сообщалось, что жители одного из домов, расположенных по улице Короленко Бостандыкского района в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.
Напомним также, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города.
С вводом двух многоэтажек строительной компании "Диал-Строй", в Алмалинском районе возникли проблемы с энерго- и водоснабжением жителей.
Также на днях сообщалось, что несмотря на протесты жителей Алматы и поддержку городских властей часть парка "Южный" по улице Жарокова, переданная несколько лет назад в частные руки, до сих пор не возвращена в госсобственность. Горожане опасаются, что на месте парка появится очередной жилой комплекс.
Об "уничтожении" улицы Пожарского застройкой компании BI Group на своей странице в соцсетях рассказала журналист Полина Шиманская.
Также напомним, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что для решения проблемы точечной застройке в центре Алматы была принята специальная программа.