19.08.2025, 17:10 52141
Air Astana заявила об изменениях в расписании рейсов из-за ремонта в столичном аэропорту
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana заявила о временных изменениях в расписании рейсов из-за планового ремонта в столичном аэропорту, передает корреспондент агентства.
Как уточнили в пресс-службе, плановый ремонт будет проходить с 10.00 до 18.00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября 2025 года.
Изменения коснутся рейсов в и из Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг (...) Пассажирам, потерявшим стыковки, предложены альтернативные варианты перелета", - заявили в компании.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу и изменить расписание рейсов.
новости по теме
20.08.2025, 08:59 4931
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами. На северо-западе и севере возможно выпадение града. На западе, юге и востоке республики под влиянием антициклона прогнозируется погода без осадков, сообщает Казгидромет.
По республике ожидается усиление ветра. На севере, западе и в центре - в ночные и утренние часы - туман. На юге страны ожидается пыльная буря", - отметили синоптики.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов.
В Астане: дождь, гроза, +25-27 °C.
В Алматы: без осадков, +30-32 °C.
В Шымкенте: без осадков, +33-35 °C.
19.08.2025, 20:17 41731
В Алматы арестовали двоих заехавших в реку водителей
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео с нарушением правил дорожного движения на территории Медеуского района Алматы. На видео засняты автомобили, заехавшие в реку, сообщает Polisia.kz.
Полицейские установили личности водителей. По итогам проверки они привлечены к ответственности за допущенные правонарушения по шести статьям Кодекса об административных нарушениях. Автомашины водворены на штрафстоянку.
Решением суда оба водителя подвергнуты аресту сроком на 5 суток каждый.
Ранее к административной ответственности привлечен 17-летний подросток, заехавший в русло реки Есентай на автомобиле Toyota.
19.08.2025, 17:40 50361
Жители одного из районов Алматы останутся без холодной воды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Жетысуского района в городе Алматы временно останутся без холодной воды из-за замены технологического оборудования на объектах водоснабжения, сообщает пресс-служба предприятия "Алматы су".
28 августа 2025 года с 09.00 до 19.00 часов подача холодной воды будет временно приостановлена в микрорайоне Кулагер по адресам: дома №№ 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 42, 70, 71, 73", - говорится в сообщении.
Предприятие также просит жителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным проведением технических работ.
Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Алматы построят водозабор.
18.08.2025, 11:30 157051
Казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерство внутренних дел Казахстана разработали проект приказа "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", передает корреспондент агентства.
Совместный приказ о проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации пилотным проектом предусмотрено оказание государственной услуги "Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков" посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации при первичной государственной регистрации транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - сообщается в тексте документа.
Также подчеркивается, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в Казахстане вырос спрос на автокредиты.
18.08.2025, 08:19 172446
Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на Казахстан - пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидаются сильные осадки, в отдельных районах возможно выпадение града. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Только на западе республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере и востоке в ночные и утренние часы - туман", - проинформировали синоптики.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов РК.
В Алматы: дождь, +25-27 °C.
В Астане: дождь, +20-22 °C.
В Шымкенте: без осадков, +31-33 °C.
17.08.2025, 10:01 251536
Дожди с грозами прогнозируют синоптики 17 августа в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 17 августа, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана.
По стране пройдут дожди с грозами, на севере, в центре ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром - туман.
В Алматинской, Жетысуской, на западе Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Мангмстауской, на северо-западе Абайской, на востоке, в центре Улытауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на юге, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
15.08.2025, 18:27 382456
В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Алматы откроется "Неделя зеленой мобильности" - благотворительная акция в рамках проекта "Чистый Казахстан", организованная компанией Yutong совместно с акиматом города и генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы.
Мероприятие направлено на популяризацию экологически чистых способов передвижения и привлечение внимания жителей к проблемам охраны окружающей среды. Организаторы уверены: будущее мегаполиса - за зеленым транспортом, а перемены начинаются с осознанного выбора каждого.
Торжественная церемония открытия пройдет 16 августа в 17.00 на улице Панфилова. Гостей ждет насыщенная и интерактивная программа:
велосипед-дробилка" - оригинальный способ переработки пластиковых отходов с помощью энергии педалей;
мастер-класс по переработке пластика и знакомство с технологиями вторичной переработки;
VR-опыт - виртуальное погружение в мир зеленых технологий;
детский мастер-класс "Зеленый транспорт" - творческое занятие для самых маленьких участников;
презентация и общение с представителями Yutong, акимата и генконсульства КНР в Алматы.
Организаторы приглашают всех жителей и гостей Алматы принять участие в мероприятиях недели, попробовать экологичный транспорт и лично убедиться, что забота об экологии может быть увлекательной и доступной.
15.08.2025, 17:10 385191
Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана в выходные прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК ожидаются сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает Казгидромет.
Лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман", - отметили синоптики.
В дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха с 22-30 до 27-35 °C. В северо-западных областях - с 16-30 до 22-33 °C. На севере страны преобладающая температура составит 18-23 °C, в центральных регионах - 20-30 °C.
На востоке республики прогнозируется понижение температуры с 20-30 до 17-25 °C. На юге Казахстана температура воздуха составит 25-35 °C, а на юго-востоке ожидается снижение с 30-35 до 25-32 °C.
Прогноз погоды в Астане:
16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-13 °C, днем 19-21 °C.
17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 12-14 °C, днем 18-20 °C.
18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 11-13 °C, днем 19-21 °C.
Прогноз погоды в Алматы:
16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 30-32 °C.
17-18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 27-29 °C.
Прогноз погоды в Шымкенте:
16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19 °C, днем 30-32 °C.
17-18 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 28-30 °C.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.08.2025, 08:59Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 20.08.2025, 09:121886Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли 13.08.2025, 18:37497791Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466281В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405011Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 13.08.2025, 17:30386221В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов 15.08.2025, 17:10385006Дожди ожидаются в Казахстане в выходные 13.08.2025, 18:37497791Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466281В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405011Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 13.08.2025, 17:30386221В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов 15.08.2025, 17:10385006Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?