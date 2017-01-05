Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Акима Алматы Бауыржан Байбек проверил ход подготовки аэропорта Алматы к Универсиаде, сообщили в пресс-служба акима.

По информации пресс-службы, Байбек отметил большую работу по устранению озвученных ранее замечаний, которая проведена в аэропорту Алматы. В частности, разработана навигация внутри здания на трех языках, сокращено время получения багажа, увеличено количество стоек для заполнения деклараций в зале прибытия, усилены меры безопасности, обеспечены условия для лиц с ограниченными возможностями и др., передает Kazakhstan Today.

"В то же время, аким южной столицы обратил внимание руководства воздушной гавани на ряд факторов, негативно влияющих на сервис в аэропорту. В частности, отсутствуют информационные вывески на объектах обслуживания, часть банкоматов не функционирует, на большинстве объектов отсутствуют POS-терминалы для безналичной оплаты, не предусмотрены ценники на трех языках на всем ассортименте реализуемой продукции, в том числе с указанием курса валют и др.", - отметили в пресс-службе.

При этом, как сообщили в акимате, особое внимание было уделено низкому уровню санитарных условий в местах общественного питания, некоторые из которых и вовсе закрылись перед приездом руководства города.

По итогам посещения заместителю акима Р. Тауфикову поручено в кратчайшие сроки устранить все недочеты. Аким мегаполиса также отметил, что по итогам проведенной работы необходимо организовать пресс-тур в аэропорт с участием СМИ, блогеров и членов Общественного совета Алматы.

Напомним, в ноябре прошлого года, в рамках подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 под председательством акима Алматы прошло заседание Общественного совета города, где был озвучен ряд замечаний и предложений по улучшению деятельности аэропорта южной столицы.

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