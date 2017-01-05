Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
5 января 2017
  • 10
  • :
  • 26
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Аким Алматы раскритиковал низкий санитарный уровень в кафе городского аэропорта04.01.2017
  • Фото: http://bnews.kz/
Общество  11:37

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Акима Алматы Бауыржан Байбек проверил ход подготовки аэропорта Алматы к Универсиаде, сообщили в пресс-служба акима.

По информации пресс-службы, Байбек отметил большую работу по устранению озвученных ранее замечаний, которая проведена в аэропорту Алматы. В частности, разработана навигация внутри здания на трех языках, сокращено время получения багажа, увеличено количество стоек для заполнения деклараций в зале прибытия, усилены меры безопасности, обеспечены условия для лиц с ограниченными возможностями и др., передает Kazakhstan Today.

"В то же время, аким южной столицы обратил внимание руководства воздушной гавани на ряд факторов, негативно влияющих на сервис в аэропорту. В частности, отсутствуют информационные вывески на объектах обслуживания, часть банкоматов не функционирует, на большинстве объектов отсутствуют POS-терминалы для безналичной оплаты, не предусмотрены ценники на трех языках на всем ассортименте реализуемой продукции, в том числе с указанием курса валют и др.", - отметили в пресс-службе.

При этом, как сообщили в акимате, особое внимание было уделено низкому уровню санитарных условий в местах общественного питания, некоторые из которых и вовсе закрылись перед приездом руководства города.

По итогам посещения заместителю акима Р. Тауфикову поручено в кратчайшие сроки устранить все недочеты. Аким мегаполиса также отметил, что по итогам проведенной работы необходимо организовать пресс-тур в аэропорт с участием СМИ, блогеров и членов Общественного совета Алматы.

Напомним, в ноябре прошлого года, в рамках подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 под председательством акима Алматы прошло заседание Общественного совета города, где был озвучен ряд замечаний и предложений по улучшению деятельности аэропорта южной столицы.
Просмотров: 5782
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
04.01.2017   19:31
В Караганде открыт счет для оказания помощи пострадавшим жителям Шахана
04.01.2017   18:44
В Акмолинской области за первые 3 дня 2017 года задержано 23 нетрезвых водителя
04.01.2017   18:16
В Карагандинской области с 31 декабря из снежных заносов эвакуировано более 200 человек
04.01.2017   17:45
В Шахане похоронили погибших в результате обрушения дома
04.01.2017   15:47
В Шахане не могут найти кочегара котельной обрушившегося дома
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика