Акимату Нур-Султана вернули "взломанный" ранее аккаунт в соцсети

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Служба KZ-CERT вернула "взломанный" аккаунт столичного акимата, передает Kazakhstan Today.
26 января в Службу реагирования на компьютерные инциденты поступило обращение граждан о "взломе" официального аккаунта в Instagram @akimat_nur_sultan. В связи с этим представителями столичного акимата временно была создана новая страница akimat_nursultan для сообщения официальных новостей. Сотрудники KZ-CERT связались с представителями аппарата акима Нур-Султана, где была подтверждена данная информация. Благодаря проведенным мероприятиям сотрудников Службы KZ-CERT аккаунт был восстановлен 27 января. В отношении официального аккаунта в Instagram @akimat_nur_sultan следов модификации содержания страницы не выявлено", - сообщили в пресс-службе KZ-CERT.
Ведомство дало представителям аппарата акима рекомендации по правилам политики парольной безопасности, а также оказало содействие в привязке Instagram-аккаунта к новому email-адресу, номеру телефона и настройке двухфакторной аутентификации.
Аккаунты в социальных сетях, особенно популярные, - лакомый кусочек для злоумышленников. А взломать легче всего то, что плохо защищено. Служба KZ-CERT рекомендует и регулярно напоминает, что стоит заботиться о безопасности ваших учетных данных, насколько социальные сети это позволяют. Первое правило безопасности любого аккаунта - надежный, длинный, уникальный пароль. Злоумышленники не смогут его быстро подобрать и тем более взломать ваш аккаунт. Чтобы подстраховаться на случай утечки пароля, включите двухфакторную аутентификацию. Каждый раз, когда кто-то попытается авторизоваться на новом устройстве от вашего имени, социальная сеть будет запрашивать одноразовый код из SMS или из специального приложения. Таким образом, вы всегда будете знать о попытках входа, а взломать ваш аккаунт, не зная кода, будет невозможно", - прокомментировали в KZ-CERT.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях появились фейковые аккаунты акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова.
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