Акимату Нур-Султана вернули "взломанный" ранее аккаунт в соцсети

"Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?" Я опешила от такой уверенности служивого, что преступность нам не побороть. Предложила там же человеку в погонах снять их. Так как они ему не нужны".