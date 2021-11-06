АО "Астана-Теплотранзит" получило необоснованный доход в 77 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антициклон медленно смещаясь через территорию РК, сохранит погоду преимущественно без осадков. Лишь на крайние северные регионы будет влиять ложбина циклона принося с собой небольшие осадки в виде дождя и снега. На большей части республики сохранится усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и юге, юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области на юге и предгорных районах ожидается туман, на севере, западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.





На севере и в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер до 17-22 метров в секунду.





В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей.





На севере Акмолинской области, юге Западно-Казахстанской области, юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





На большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе - туман.





На севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на северо-востоке - низовая метель, туман.



