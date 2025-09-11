Полиция возбудила уголовное дело против блогера из-за высказываний о детях с аутизмом

В ассоциации Autism Kazakhstan считают, что подобные заявления нарушают права детей

Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы возбудила уголовное дело в отношении блогера, призывавшей сдавать с аутизмом в интернаты.





Скандальное заявление женщина опубликовала в Instagram, однако позже аккаунт был удален или заблокирован. Пост вызвал бурю негодования у родителей особенных детей. Скрин поста быстро разошелся по соцсетям.





Ассоциация Autism Kazakhstan направила запросы в Генеральную прокуратуру и МВД. В организации утверждают, что подобные заявления вызвали волну возмущения среди родителей и нарушают права детей.





В департаменте полиции Алматы по данному факту возбудили уголовное дело.





Личность блогера установлена. Будут приняты меры в рамках законодательства. Напоминаем, что за оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, материалы, направленные на пропаганду культа жестокости, насилия, предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Любые высказывания, призывающие к преступлению и нарушению прав граждан, не допустимы", - подчеркнули в полиции.





Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса прокомментировала скандальное заявление блогера о детях с аутизмом.





Конечно, я к этому высказыванию отношусь отрицательно. Таких фактов и проявлений не должно быть. Мы строим с вами инклюзивное общество. Дискриминация из-за инвалидности недопустима", - высказалась министр.





Она отметила, что дети с аутизмом находятся на особом контроле профильных министерств.





В отношении данного блогера, думаю, что правоохранительные органы примут правильное решение, самое жесткое", - добавила Жакупова.





В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстане также прокомментировала скандальное заявление блогера о детях с аутизмом, передает корреспондент агентства.





В соответствии с Конвенцией о правах ребенка за каждым ребенком сохраняется право на жизнь и полноценное развитие. Эти права действуют независимо от пола, языка, религии, этнического или социального происхождения, состояния здоровья и любых иных обстоятельств, связанных с самим ребенком или его родителями и законными представителями. Высказывания, которые ставят под сомнение право ребенка на защиту или допускают оправдание насилия, недопустимы и противоречат не только закону, но и моральным принципам общества. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в ведомстве.