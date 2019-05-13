Брызнувший из газового баллончика в лицо водителю скорой алматинец сожалеет о своем поступке

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Алматинец, брызнувший из газового баллончика в лицо водителю скорой, сожалеет о своем поступке, передает Kazakhstan Today.





Подозреваемым в нападении на водителя кареты скорой помощи оказался 20-летний Камиль Маликов. По его версии, машина неотложки стояла прямо перед воротами его дома и загораживала проезд, в то время, когда он собирался выезжать вместе с мамой, информировал телеканал "Алматы"





Я ему ситуацию объяснил, что мне в больницу надо и потом он резко отреагировал: сказал, что сейчас из машины выйдет и у меня какие-то проблемы будут. Я говорю: "Ага, нормально разговаривайте". Он откинул свой телефон, получается ручник поднял и вышел. И ко мне вот так лицом к лицу подошёл "Чё ты хочешь, чё ты хочешь?" Я ему говорю: "Ага, я вас нормально попросил, нормально разговаривайте", и он, получается, меня схватил, а дальше я его там оттолкнул и два раза брызнул", - рассказывает Маликов.





Газовый баллончик для самообороны парень купил в одном из магазинов города, чтобы отпугивать собак. Рассказывает, что часто поздно возвращается с учёбы.





Я сейчас сожалею, что так получилось. Не надо было так брызгать, надо было просто оттолкнуть, хватило бы, но я как бы от испуга два раза брызнул на него", - вспоминает молодой человек.





Отец Камиля не оправдывает поведение сына. Но считает, что это была именно самооборона.





Ну, я думаю, что действительно не надо было ему так делать. Это да, то, что он действительно брызнул с баллончика", - говорит Малик Шефузов.





Водитель скорой продолжает получать лечение. С журналистами общаться отказывается. Врачи отмечают улучшение его здоровья.





Проводится полный объём специализированной помощи. Ожоговые раны обрабатываются специальными мазями, также проводится комплексная терапия после полного заживления ожоговых ран, после уменьшения отёка, этот процесс индивидуальный. Поэтому говорить о том, что останутся какие-то последствия этого ожога, мы сейчас не можем", - сообщил заведующий ожоговым отделением ГКБ № 4 Алматы Нуржан Бикануров.





Инцидент произошел 11 декабря, около 20.00, в Жетысуском районе. На водителя неотложки, ожидавшего пациентку и фельдшера, брызнул из газового баллончика местный житель. По факту хулиганства полиция возбудила уголовное дело. Сейчас продолжается досудебное расследование. Напавший Камиль Маликов находится под подпиской о невыезде.





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