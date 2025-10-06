День учителя отмечают в Казахстане

Цель проекта - создать открытую и доступную ИИ-инфраструктуру для всего Евразийского региона

Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития предоставил грантовое финансирование на разработку международной цифровой платформы AI SuperCloud, сообщает пресс-служба ЕАБР.





Соглашение о финансировании было подписано между ЕАБР и Автономным кластерным фондом "Парк инновационных технологий" в рамках международного форума Digital Bridge 2025", - говорится в сообщении.





Как пояснили в банке, AI SuperCloud - это экосистема нового поколения для создания, тестирования и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта.





AI SuperCloud - это облачная платформа, которая объединит ключевые инструменты и сервисы для разработки ИИ-решений: от визуальных конструкторов и библиотек моделей до мощных вычислительных ресурсов и систем автоматического развертывания.





Цель проекта - создать открытую и доступную ИИ-инфраструктуру для всего евразийского региона, в которой смогут работать, как стартапы и ИТ-компании, так и государственные и научные организации.





На платформе будут реализованы четыре ключевые задачи:





1. Демократизация доступа к ИИ





Платформа снизит барьеры входа и откроет возможности работы с ИИ для широкого круга специалистов: аналитиков, менеджеров продуктов, стартапов и представителей бизнеса.





Пользовательский интерфейс Low-code/No-code и визуальные конструкторы позволят создавать и тестировать ИИ-агенты без навыков программирования. Это вовлечет в разработку решений широкий круг команд по всему региону.





2. Создание регионального ИИ-маркетплейса





Платформа станет пространством обмена готовыми ИИ-решениями.





Государства, компании и разработчики смогут выбирать проверенные решения, использовать существующие модули, адаптировать их под локальные задачи, делиться собственными наработками и формировать единый рынок ИИ-продуктов.





3. Ускорение пилотирования и масштабирования





Благодаря интеграции с CI/CD пайплайнами и динамическому выделению вычислительных ресурсов (CPU, памяти и GPU-пулов H100/H200) Платформа предоставит возможность быстро запускать пилотные проекты и автоматически масштабировать их до промышленного уровня. Сократить путь от идеи до внедрения от дней до нескольких часов.





4. Развитие региональной экспертизы





Платформа "AI Supercloud" станет базой для обучения, проведения хакатонов и менторских программ. Специализированные "песочницы" позволят сформировать новые ИИ-команды в Центральной Азии. Регулярные обучающие программы, соревнования и менторские сессии не только улучшат навыки участников, но и создадут прочный фундамент для долгосрочного развития человеческого капитала в регионе.





Таким образом, платформа "AISupercloud" предоставит единую цифровую платформу, которую смогут использовать стартапы, технологические парки и компании региона для быстрого создания и запуска ИИ-решений.





Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".