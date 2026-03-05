04.03.2026, 17:56 31426
Депутат обратится в Генпрокуратуру из-за элитной недвижимости экс-чиновников в ОАЭ
Не менее 90 квартир в элитном ЖК в Дубае принадлежат казахстанцам, включая, как сообщают СМИ, бывших чиновников
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил о намерении направить обращение в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с просьбой дать правовую оценку владению недвижимостью казахстанцев в Дубае. Поводом стала появившаяся в Сети информация о том, что не менее 90 квартир в элитном жилом комплексе принадлежат гражданам Казахстана, в том числе, по данным СМИ, бывшим чиновникам.
Если люди руководили страной и на сегодняшний день проживают в другой стране, это говорит о том, что они были неискренни с человеческой точки зрения в отношении народа нашей страны", - сказал Саиров корреспонденту "Sputnik Казахстан".
Он заявил о намерении отправить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку владения казахстанцев недвижимостью в ОАЭ.
новости по теме
04.03.2026, 15:10 40776
Сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока, рассказали в МИД
Информация о погибших и пострадавших не поступала
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время на территории Ирана, Израиля и других стран Ближнего Востока находятся более девяти тысяч граждан Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана изданию "Sputnik Казахстан".
На данный момент в Иране находится 47 граждан Казахстана, в Израиле - 163, в Катаре - более 3000, в ОАЭ - более 4000, в Саудовской Аравии - 1800, проинформировали в МИД.
В ведомстве также отметили, что информации о погибших или пострадавших казахстанцах в странах Ближнего Востока не поступало.
В министерстве также заявили, что Казахстан готов оказать содействие в эвакуации граждан соседних государств.
При обращении и при условии наличия мест мы готовы оказать содействие гражданам соседних государств", - сказал официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев.
Между тем в Комитете гражданской авиации сообщили о прибытии эвакуационным рейсом авиакомпании SCAT 314 человек из столицы Омана города Маската.
Работа по возврату граждан Казахстана продолжается в координации с заинтересованными государственными органами и авиаперевозчиками", - отметили в ведомстве.
04.03.2026, 11:03 49671
В Алматы задержали работника коррекционного центра
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением полиции Алмалинского района Алматы по факту противоправных действий со стороны работника одного из коррекционных центров возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и иных лиц, причастных к делу", - проинформировали в департаменте полиции Алматы.
Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматы. По итогам расследования действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы.
02.03.2026, 20:12 131521
Опрос КТ: 85% респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?"
85% участников опроса ответили: "Да, давно пора отменить", 9% выбрали ответ: "Нет, СОР и СОЧ нужны для объективной оценки знаний" и 6% - "Мне все равно".
Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.
СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.
Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.
Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.
Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.
Теперь в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).
Ранее эксперт образовательных программ IB, основатель Ассоциации школ международного бакалавриата стран Кавказа и центральной Азии Гульнара Салмен прокомментировала журналисту Kazakhstan Today возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана.
02.03.2026, 15:00 142176
Kaspi.kz поддержит клиентов, находящихся в странах Ближнего Востока
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz принял решение оказать материальную помощь клиентам, которые приобрели туры или авиабилеты "туда-обратно" через Kaspi Travel и в настоящее время пребывают в странах Ближнего Востока либо оказались там в качестве транзитных пассажиров.
На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь:
* 35 000 ₸ в сутки - на каждого взрослого
* 15 000 ₸ в сутки - на каждого ребенка
Kaspi.kz остается на связи и предпринимает все необходимые меры для сопровождения своих клиентов.
Просим находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.
02.03.2026, 13:31 143711
Прием заявок на использование пенсионных излишков для погашения ипотеки возобновили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявок на использование пенсионных излишков для погашения ипотеки возобновили в казахстанском в "Отбасы банке", передает корреспондент агентства.
Прием заявок на платформе enpf-otbasy.kz (...) приостановлен в ночь с 30 на 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года", - заявили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении займов.
Теперь пенсионные средства можно направлять только на погашение основного долга по кредиту. Проценты и другие обязательные платежи оплачиваются отдельно - за счет собственных средств.
01.03.2026, 10:47 229366
МИД обратилось к казахстанцам в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с резким обострением геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока гражданам Республики Казахстан, временно или постоянно находящимся на территории Исламской Республики Иран, настоятельно рекомендуется максимально усилить меры личной безопасности, сообщили в МИД РК.
В этой связи соотечественников просят строго соблюдать следующие рекомендации:
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях;
- регулярно отслеживать сообщения местных органов власти и официальных источников информации;
- ограничить необязательные поездки;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям;
- поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Республики Казахстан.
Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран открыло круглосуточные линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.
Посольство Республики Казахстан в городе Тегеране:
дежурный телефон посольства +98 21 2256 5933;
мобильный телефон / WhatsApp +98 936 208 4672.
Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsApp).
Консульство Республики Казахстан в городе Бендер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsApp).
По указанным каналам связи граждане могут обратиться за консульской помощью и сообщить о своем местонахождении и ситуации. Призываем ответственно относиться к собственной безопасности, сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальные источники информации", - говорится в сообщении посольства.
Также в связи с закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран и временной приостановкой авиасообщения граждан просят связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы Иран - Азербайджан, Иран - Армения, Иран - Турция и Иран - Туркменистан.
28.02.2026, 16:35 298486
Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о полном запрете полетов над и вблизи территорий шести стран Ближнего Востока.
В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - сказано в сообщении комитета.
Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:
- рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром;
- остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.
Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.
У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.
Авиакомпании и аэропорты проводят информационно-разъяснительную работу по своевременному оповещению пассажиров обо всех изменениях в расписании: уведомления направляются посредством SMS и e-mail-рассылок, push-уведомлений в мобильных приложениях, размещаются на официальных сайтах и в социальных сетях, а также доводятся через cаll-центры и справочные службы.
В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать call-центр на круглосуточной основе - тел.: +7 7172 79 82 13; +7 7172 79 82 14; +7 7172 79 82 15.
По вопросам статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:
Air Astana: + 7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77;
FlyArystan: +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); SCAT +7 7252 99 88 80;
Qazaq Air: + 7 727 356 14 14;
АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702 999;
АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.
28.02.2026, 15:21 285996
В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране Дополнено
Среди граждан РК пострадавших нет
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что в настоящее время в Иране находятся 96 граждан Казахстана.
Среди пострадавших в Иране граждан Казахстана нет", - сообщили в МИД изданию "Казинформ".
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на территории Ирана находятся 96 казахстанцев.
Министерство иностранных дел поддерживает с ними постоянную связь.
Дополнено 28.02.2026, 15.48
В пресс-службе указали контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Республики Казахстан.
Министерство иностранных дел РК:
+7 7172 72 05 00 (департамент консульской службы); +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);
посольство РК в Иране (г. Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);
генеральное консульство РК в г. Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);
консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);
посольство РК в Иордании:
+962777688885;
посольство РК в ОАЭ:
+971 50 508 5226;
+971 2 449 8778;
генеральное консульство РК в Дубае:
+971 50 570 1978;
посольство РК в Саудовской Аравии:
+966 55 663 0177;
посольство РК в Катаре:
+97450649955;
+97451000733;
посольство РК в Кувейте:
+965 6704 2545;
посольство РК в Ливане:
+9614713467;
+9614713447;
генеральное консульство РК в Бахрейне:
+97333480890;
посольство Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
+7 7017314177 (WhatsApp).
Ранее МИД РК рекомендовало гражданам РК покинуть Иран, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей.
Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме. Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.03.2026, 09:22Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока 04.03.2026, 09:4162646В Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли 04.03.2026, 12:0058381Назначен руководитель департамента юстиции города Алматы 04.03.2026, 14:1750701Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств 04.03.2026, 11:0349656В Алматы задержали работника коррекционного центра 28.02.2026, 16:35299946Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 15:21286331В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 27.02.2026, 10:54283286Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры 28.02.2026, 13:45268771Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 26.02.2026, 18:27265141Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск 03.02.2026, 11:582264161В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002263741Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022263321Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352261761В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262247816Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?