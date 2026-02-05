Депутат Сырым объяснил, почему из проекта Конституции убрали слово "бесплатный"

Рассказать друзьям

Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Айдос Сырым в кулуарах парламента прокомментировал положения проекта Конституции, касающиеся гарантий в сфере образования и здравоохранения. Отвечая на вопросы журналистов о том, почему из соответствующих статей было исключено слово "бесплатный", он отметил, что Конституция должна быть предельно понятной, ясной и четкой, без избыточных формулировок.





Депутат мажилиса Айдос Сырым, комментируя обсуждение проекта новой Конституции, пояснил, почему из статей об образовании и здравоохранении было исключено слово "бесплатный". По его словам, речь идет не об отказе от государственных гарантий.





Сырым отметил, что так называемые бесплатные услуги фактически оплачиваются государством за счет бюджета. В качестве примера он привел бесплатную юридическую помощь, где услуги адвокатов финансируются государством, а также среднее образование и здравоохранение, на которые ежегодно направляются огромные бюджетные средства. По его словам, расходы на образование и ОСМС составляют до 60% бюджета страны.





Депутат подчеркнул, что гарантированный объем медицинской помощи и среднее образование сохраняются в полном объеме.





Школы никто не закроет, учителей не сократят", - заверил депутат.



