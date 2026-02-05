04.02.2026, 16:18 27666
Депутат Сырым объяснил, почему из проекта Конституции убрали слово "бесплатный"
Изменения не затрагивают государственные гарантии
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Айдос Сырым в кулуарах парламента прокомментировал положения проекта Конституции, касающиеся гарантий в сфере образования и здравоохранения. Отвечая на вопросы журналистов о том, почему из соответствующих статей было исключено слово "бесплатный", он отметил, что Конституция должна быть предельно понятной, ясной и четкой, без избыточных формулировок.
Депутат мажилиса Айдос Сырым, комментируя обсуждение проекта новой Конституции, пояснил, почему из статей об образовании и здравоохранении было исключено слово "бесплатный". По его словам, речь идет не об отказе от государственных гарантий.
Сырым отметил, что так называемые бесплатные услуги фактически оплачиваются государством за счет бюджета. В качестве примера он привел бесплатную юридическую помощь, где услуги адвокатов финансируются государством, а также среднее образование и здравоохранение, на которые ежегодно направляются огромные бюджетные средства. По его словам, расходы на образование и ОСМС составляют до 60% бюджета страны.
Депутат подчеркнул, что гарантированный объем медицинской помощи и среднее образование сохраняются в полном объеме.
Школы никто не закроет, учителей не сократят", - заверил депутат.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики
04.02.2026, 16:48
Kaspi.kz для самозанятых: откройте счет и принимайте оплату
Фото: Kaspi.kz
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Если вы работаете на себя без ИП и сотрудников - ремонтируете, обучаете, сдаёте жильё, тренируете, фотографируете или оказываете другие частные услуги, то сервисы для самозанятых в приложении Kaspi.kz - для вас.
• Бесплатное открытие счёта самозанятого онлайн за 1 минуту
• Приём оплаты в приложении Kaspi.kz с автоматическим формированием чека
• Расчёт и подготовка к оплате отчислений и взносов
Счёт для самозанятых в суперприложении Kaspi.kz позволяет соблюдать требования законодательства и разделять доходы от частных услуг и личных переводов.
Новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых граждан предназначен для тех, кто работает на себя без сотрудников, с доходом до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге) по 40 видам деятельности.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В сотрудничестве с государственными органами запустили новые удобные сервисы для самозанятых. Наши любимые клиенты, которые работают на себя, прямо в суперприложении Kaspi.kz могут бесплатно открыть счёт и начать принимать оплату с Kaspi QR или удалённо. Чеки формируются автоматически, по итогам месяца рассчитываются суммы отчислений и взносов. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!"
Сеилжан Ахметов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Введение специального налогового режима для самозанятых это важный шаг в поддержке граждан, работающих на себя. Новый режим позволяет легально вести деятельность, уплачивая только 4% социальных платежей и не платя ИПН, при доходе до 300 МРП в месяц. Таким образом, государство создаёт удобные и понятные условия для выхода из теневой экономики и вовлечения самозанятых в систему социальной защиты"
Откройте счёт самозанятого в Kaspi.kz и начните принимать оплату уже сегодня на выгодных условиях:
• Открытие и обслуживание счета: бесплатно
• Kaspi Бонус: 1% самозанятому от суммы оплаты с 4-го месяца
• Комиссия за прием оплаты: 0,95% с 4-го месяца
Подробная информация о новом сервисе и условиях работы доступна в Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
04.02.2026, 13:39
Двое казахстанцев подозреваются в поджоге объекта связи в России
Фото: Depositphotos
Санкт-Петербург. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ломоносовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Казахстан, 2006 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц), сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.
Два товарища из Тараза Республики Казахстан, проживая в Санкт-Петербурге, в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием легального источника заработка за обещанное материальное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей по указанию "кураторов" осуществили поджог распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны недалеко от места преступления сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться на такси.
Санкция статьи Уголовного кодекса за совершение вышеуказанного преступления предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - уточнили в пресс-службе.
Редакция ИА "Kazakhstan Today" обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Казахстана.
04.02.2026, 11:00
Сопровождение пассажиров с инвалидностью: новый сервис появился на вокзалах Казахстана
Фото: КТЖ
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На вокзалах Казахстана запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью, который позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала, сообщает пресс-служба компании "Қазақстан темір жолы".
В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета", - говорится в сообщении.
Для оформления услуги необходимо:
1. Приобрести билет на сайте bilet.railways.kz;
2. В процессе покупки выбрать опцию "Инвалид", указать ИИН и номер справки об инвалидности;
3. Отметить необходимые виды помощи.
Доступные виды помощи:
- сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;
- предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;
- сопровождение работником вокзала при высадке из поезда;
- предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.
Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане реконструируют 125 вокзалов.
04.02.2026, 10:35
Декрет для неработающих отцов зачислят в трудовой стаж при назначении пенсии
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении инициированный депутатами закон по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В рамках принятого закона время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие уточнения вносятся в Социальный кодекс в реализацию нормативного постановления Конституционного суда", - заявили в пресс-служба.
Вместе с тем по предложению депутатов устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей независимо от пола. Для этого термин "одинокие матери" заменяется на "одинокий родитель".
Кроме того, дополняется компетенция маслихатов по разработке и утверждению правил присвоения звания "Почетный гражданин области" на основе типовых положений.
Законом предусматривается запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера при наличии хотя бы одного признака трудовой деятельности. Содержание коллективного договора дополняется обязательными условиями о допустимом соотношении максимального и минимального размеров заработной платы по соответствующим профессии и должности, а также положениями о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. А уполномоченный орган в области здравоохранения наделяется компетенцией по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы", - заявили в мажилисе.
Также дополняются нормы, регулирующие порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии. Закрепляется прямое подчинение специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации, что возлагает на него ответственность за обеспечение безопасных условий труда.
Ранее сообщалось, что госинспекторы труда будут проверять предприятия на предмет договоров.
02.02.2026, 20:53
В Алматы снесли незаконный этаж жилого дома
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Шакшака Жанибека демонтировали третий этаж жилого дома, построенный без разрешения, сообщили в акимате.
Отмечается, что этаж возвел собственник в ходе реконструкции частного дома, нарушив градостроительные нормы.
Площадь самовольной постройки - почти 200 квадратных метров. После предписания управления градконтроля нарушитель не устранил нарушения, и дело было передано в суд. В августе прошлого года Медеуский районный суд удовлетворил иск о сносе. Демонтаж начался накануне", - проинформировали в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс.
02.02.2026, 14:42
Вакцина AstraZeneca продолжала использоваться, несмотря на тысячи сообщений о заболеваниях сердца - британские СМИ
Фото: pexels.com
Лондон. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на тысячи сообщений о заболеваниях сердца, поступивших в регулирующие органы, спорная вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca продолжала использоваться, сообщает GB News.
Как показывают конфиденциальные документы, спорная вакцина от COVID-19 продолжала использоваться, несмотря на тысячи сообщений о проблемах с сердцем, поступивших в британский орган по регулированию лекарственных средств", - говорится в сообщении.
Еще в 2020 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл эту прививку "триумфом британской науки", и она стала основой ранней программы вакцинации в стране.
Однако после начала применения вакцины AstraZeneca в январе 2021 года стали нарастать опасения в связи с сообщениями о ее возможной связи с потенциально смертельными сердечными патологиями и образованием тромбов. Впоследствии вакцина была выведена из обращения.
Между тем на днях глобальный исследовательский центр AstraZeneca в Кембридже, Великобритания, Discovery Centre принял делегацию Министерства здравоохранения Республики Казахстан во главе с Бауыржаном Джусиповым, председателем Комитета по медико-фармацевтическому контролю. "В ходе визита стороны обсудили приоритеты развития здравоохранения, локализацию инноваций в Казахстане и практические шаги для расширения партнерства в области науки, цифрового здравоохранения и повышения устойчивости системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
По информации компании, AstraZeneca показала, как в DISC новые молекулы проходят путь от идеи до пациента - от ранних исследований в лабораториях и совместных проектов с академическими партнерами до масштабирования в клинических центрах и вывода препаратов на рынок. Делегации также представили глобальную инвестиционную стратегию компании и принципы открытой инновационной экосистемы, которая объединяет науку, цифровые технологии и межсекторальные сотрудничества. Стороны отметили потенциал совместных инициатив в ключевых терапевтических направлениях - онкологии, респираторных заболеваниях,а также сердечно-сосудистых, нефрологических и метаболических заболеваниях.
Договорились продолжить проработку проектов по цифровому здравоохранению и данным, расширению участия казахстанских центров в международных клинических исследованиях, возможностям технологического трансфера при соблюдении международных стандартов качества и развитию компетенций врачей и регуляторов", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, ранее на Preprints.org была опубликована работа японских исследователей, в которой сообщалось, что у западных вакцин от COVID-19 выявили возможный опасный эффект, пишет gazeta.ru.
В работе речь идет о мРНК-вакцинах Pfizer и Moderna, которые основаны на доставке в клетки генетической инструкции для синтеза S-белка коронавируса и запуска иммунного ответа. Авторы работы из Университета Киото утверждают, что у части привитых людей в крови в течение длительного времени могут сохраняться следовые количества вакцинных компонентов, включая шиповидный белок коронавируса, фрагменты мРНК, липидные наночастицы и S-белок.
Первый нередко провоцирует тромбообразование и оказывает нейротоксичное действие, а липидные наночастицы вызывают в организме воспаления - источник новых заболеваний.
Исследователи высказывают опасения, что такие остаточные элементы теоретически могут иметь значение при переливании донорской крови или трансплантации органов, однако прямых клинических доказательств вреда для реципиентов представлено не было. Основные выводы работы основаны на анализе отдельных экспериментальных и наблюдательных данных.
Авторы также отмечают, что до пандемии мРНК-технологии применялись преимущественно в онкологии, а массовое использование вакцин у здорового населения стало беспрецедентным шагом. В связи с этим они призывают к дополнительным долгосрочным исследованиям.
31.01.2026, 16:16
Сведения не подтвердились: в Алматы прекратили уголовное дело о буллинге ученицы частной школы
Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция прекратила уголовное дело о буллинге ученицы частной школы, передает корреспондент агентства.
По факту информации о якобы имевшем место буллинге в отношении несовершеннолетней учащейся частной школы Алматы управлением полиции Наурызбайского района было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования данные сведения не подтвердились, факты буллинга не установлены. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Решение утверждено прокуратурой", - заявили в пресс-службе.
Ранее отец пострадавшей девочки в соцсетях сообщил о якобы попытке суицида его дочери - ученицы частной школы. По его словам, девочку длительное время травили одноклассники, "и учитель это не пресекает".
Напомним, в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
30.01.2026, 12:25
Где казахстанцы чаще всего сталкиваются с бюрократией: составлен антирейтинг акиматов
Фото: depositphotos.com
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане составлен антирейтинг акиматов областей и городов республиканского значения по частоте столкновения граждан с проявлениями бюрократии при получении государственных услуг, сообщает finprom.kz.
Наибольшая частота столкновения опрошенных с бюрократией была зафиксирована в Астане, Костанайской области и Алматы. Это может свидетельствовать о существенных сложностях в работе местных государственных органов - длинных очередях, избыточном документообороте, сложностях с получением услуг в электронном формате или низкой клиентоориентированности сотрудников. Одной из причин антилидерства Астаны может также служить концентрация всех центральных государственных органов в этом городе", - заявили аналитики.
При этом отмечается, что большая часть регионов относилась к категории низкой распространенности бюрократии.
Менее 5% респондентов заявили о бюрократических проволочках при оформлении документов в Абайской и Западно-Казахстанской областях. Наименьшую частоту столкновений с бюрократией продемонстрировали в Шымкенте, а также Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области", - сообщили они.
По данным аналитиков, наиболее распространенной формой бюрократии при получении госуслуг остается искусственное затягивание сроков: с этой проблемой столкнулись 47,4% всех респондентов, встречавшихся с проволочками в государственных органах.
Результаты социологического исследования также позволяют оценить, какие формы бюрократии чаще всего встречались в разных сферах. Наиболее проблемными оказались здравоохранение и образование. В медицинских организациях 29,8% респондентов столкнулись с требованием предоставить дополнительные документы, 49,1% - с затягиванием сроков, а 28,9% - с отказами. В сфере образования 60% опрошенных отметили увеличение сроков оказания услуг, 40% упомянули отказы. В первую очередь на эти показатели повлияли оценки тех респондентов, которые пытались получить лицензию на занятие образовательной деятельностью или оформить бесплатное питание в школах. Кое-что хорошее: о бюрократических проблемах при поступлении в вуз не упомянул ни один опрошенный", - добавили они.
Напомним, в прошлом году депутаты раскритиковали бюрократию в "Самрук-Казыне".
