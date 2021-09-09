Депутат: Создание биофармхолдинга создает целую линейку коррупционных рисков

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Депутат мажилиса Ирина Смирнова считает, что создание холдинга "Казбиофарм" как подведомственной организации Минздрава, создает целую линейку конфликтов интересов и, как следствие, коррупционных рисков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смирнова напомнила, что недавно стало известно о создании производственного холдинга "Казбиофарм" на базе НИИ проблем биологической безопасности и строящегося вакцинного завода в ПГТ "Гвардейский" Жамбылской области. Главной целью создаваемого холдинга является производство вакцин для клинического применения, в первую очередь против COVID-19.

Полезность данной инициативы бесспорна, однако вызывает серьезные сомнения способ реализации проекта, поскольку подготовка концепции и постановления правительства была поручена Министерству здравоохранения РК и это вызывает глубокое недоумение", - озвучила депутат мажидиса в своем запросе.

По ее словам, производственные вопросы не входят в спектр деятельности Минздрава, утвержденного в Положении о МЗ РК, из 263 функций МЗ нет ни одной функции, включающей в себя производство лекарственных и профилактических средств.

Она подчеркнула, что в РК и во многих других странах производители фармпродукции являются субъектами бизнеса.

Как правило, фармпроизводством занимаются достаточно крупные компании, поскольку это сложное производство. Очень зарегулированное, требующее крупных капиталовложений и широкого спектра высококвалифицированных специалистов. Как такое производство будет создаваться и функционировать под эгидой Минздрава не совсем понятно, поскольку Минздрав никогда крупномасштабным производством лекарств и вакцин не занимался. И никакого положительного опыта и истории успеха в организации и обеспечении деятельности подобных производств у него нет", - подчеркнула мажилисмен.

По ее словам, "совершенно очевидно, что создание холдинга "Казбиофарм" как подведомственной организации Минздрава сразу же создает целую линейку конфликтов интересов и, как следствие, коррупционных рисков".

Смирнова считает, что функции разработки и производства вакцин "не могут находиться под одной крышей" с функциями клинических испытаний разрабатываемых вакцин и сертификации производства этих вакцин, что является неотъемлемыми функциями Минздрава. Кроме того, Минздрав будет единственным потребителем, который будет закупать вакцины внутри страны.

Если мы допустим совмещение всего этого в одном ведомстве, то никто не сможет в будущем поручиться за безопасность и качество производимой продукции", - подчеркнула депутат.

Смирнова также напомнила, что ранее НИИ проблем биологической безопасности не занимался разработкой вакцин для клинического применения, в числе разработок были только ветеринарные вакцины. Более того, 3-й фазой клинических испытаний "КазВака" ученые этого института также не занимались. Испытания проводились Институтом клинической фармакологии Алматы.

Какое отношение имеют к Минздраву ученые, всю жизнь работающие над ветеринарными вакцинами? Под угрозой будет целое направление биологической науки. Напомню, что территория нашей страны является очагом для многих зоонозных инфекций", - акцентировала депутат.

По ее мнению, в ситуации острой пандемии потребность в отечественной вакцине может решаться с привлечением квазигосударственного сектора.

Но делать это все-таки нужно правильно, с привлечением профильных ведомств, таких как Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерство образования и науки РК или Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", хорошо понимающих логику и алгоритмы такого рода проектов. Необходимо обеспечить детальное, открытое обсуждение данного вопроса с научным сообществом, с привлечением экспертов из других научных институтов", - добавила Смирнова.

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