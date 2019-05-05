Депутаты мажилиса встретились с избирателями Шетского района Карагандинской области

Караганда. 4 мая. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента Майра Айсина и Мейрам Пшембаев проводят в эти дни встречи с избирателями Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня мажилисмены побывали в Шетском районе. В селе Аксу-Аюлы депутаты посетили ряд социальных объектов, и в том числе магазин для многодетных и малообеспеченных семей, открытый при поддержке благотворительного фонда "Актілеу" в рамках проектов "Халыкка комек" и "Бакытты отбасы". Как отметили в местном акимате, в магазине ежемесячно обслуживаются порядка тридцати семей. Помещение под социальный объект предоставил местный предприниматель Рахметкали Мусаханов. Продукты в магазин доставляются на спонсорские средства, одежду приносят бизнесмены, руководители предприятий и организаций, сами сельчане.

Закрепленные за магазином семьи ежемесячно получают продукты питания, одежду и бытовую технику. Кроме того, есть специальный журнал заявок на те или иные товары. Список обслуживаемых в магазине будет коррекротиваться ежемесячно, заверили в районном акимате.

Подобные магазины собираются открыть также в поселках Акадыр, Акжал, Мойынты и имени С. Сейфуллина, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Майра Айсина также встретилась с безработными женщинами, поделилась информацией о том, как на селе можно организовать собственный бизнес.

О том, как выполняются социальные инициативы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленных на поддержку, в том числе малообеспеченных и многодетных семей , речь шла и на встрече парламентариев с многодетными женщинами и работниками учреждений социальной сферы.

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