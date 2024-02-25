24.02.2024, 14:38 59476
Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала жестокое избиение ребенка сверстниками в одном из детских садов Алматы.
Уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан в больнице у пострадавшего ребенка, находящегося там с бабушкой. Состояние - средней степени тяжести. Сейчас изучаются обстоятельства и проводится анализ причин поведения, жестокости, проявленной детьми", - сообщила Закиева в Instagram-Stories.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан, в отношении воспитателя заведено уголовное дело по статье 141, часть 1, УК РК.
В отношении родителей ребенка, который бил, КоАП РК статья 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). В отношении родителей второго ребенка, который бил - сегодня отдел ювенальной полиции вызвали на беседу и разъяснение. Была у ребенка в больнице совместно с управлением образования и здравоохранения Алматы. Мальчик с бабушкой, состояние стабильное, средней степени тяжести. Предложена психологическая поддержка маме и бабушке. Я с ними на связи", - написала Ерлан в Instagram.
Напомним, жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео. Камера видеонаблюдения сняла момент, когда дети жестоко избивали одногруппника. На распространившемся в Сети видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго.
По словам родителей, вопиющий случай произошел 21 февраля.
Нашего мальчика жестоко побили дети. Это длилось примерно пять минут. Наш сын просто сидел, а они его кинули на пол и начали избивать. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам", - сообщили родители.
новости по теме
24.02.2024, 17:04 40021
В Алматы в воскресенье перекроют улицы
Фото: almaty-marathon.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в Алматы пройдет городской забег Winter Run 2024, который соберет 2400 бегунов, сообщается на сайте almaty-marathon.kz.
Будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. Это событие уже стало традиционным и в этом году пройдет в десятый раз", - отметили организаторы.
Старт забега будет дан у бизнес-центра "Нурлы-Тау". Участники побегут по проспекту Аль-Фараби до проспекта Гагарина, где развернутся обратно до "Нурлы-Тау". Для любителей бега представлены три дистанции - 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.
Северная сторона проспекта Аль-Фараби от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Гагарина будет закрыта с 07.50 до 10.45.
Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.
24.02.2024, 14:07 64036
В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области выявлено 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, должники, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах.
К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге. Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 миллионов тенге. В отношении шести должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Работа с остальными должниками продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре напомнили, что за неисполнение обязанностей по уплате алиментов предусмотрена административная (статья 669 КоАП) и уголовной (статья 139 УК) ответственность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.
24.02.2024, 09:45 75031
Очередь из большегрузов образовалась в ЗКО на границе с РФ
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Многокилометровая очередь образовалась на посту "Сырым". Сейчас проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, что нынешняя зима выдалась для них очень сложной, сообщает телеканал КТК.
Очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым авто остается передвигаться только по встречной.
Водители рассказывают, в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.
В Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.
В данный момент пункт пропуска "Сырым автомобильный" работает в штатном режиме, сбоев никаких нет, пропускная способность, в принципе, в среднем осуществляется в норме… По Западно-Казахстанской области, помимо пункта пропуска "Сырым автомобильный", дислоцируются еще пункты пропуска "Таскала", "Шаган" двусторонний, пункт пропуска "Аксай". В данный момент в тех направлениях такого скопления не наблюдается", - говорит начальник отдела пограничного контроля департамента Пограничной службы по ЗКО Саламат Кенжегулов.
23.02.2024, 20:53 115491
Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шахтинск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры в ходе проверки школ региона установили факты открытого доступа учащихся к деструктивной и запрещенной информации, сообщает "Вечерняя Караганда".
Например, школьники Шахтинска свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В городе Балхаше дети проходили тесты на определение их к участникам "ЧВК Редан". Эта организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность", - сообщили в прокуратуре области.
По данным ведомства, нарушения установлены во всех школах области.
Внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны, проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам, сообщили в прокуратуре.
23.02.2024, 16:28 131806
Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал поправки в законопроект об ответственном обращении с животными, которые предусматривают умерщвление бродячих животных.
14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.
Когда мы принимали данный закон, конечно, мы предусматривали принцип отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска. Но, понимаете, в чем дело? На сегодня факты нападения на людей не уменьшаются. Не уменьшаются в силу того, чем больше становится бродячих собак. Понятное дело: проблема с питанием, и, конечно, они становятся агрессивными", - цитирует министра Tengrinews.kz.
Он отметил, что депутаты предложили два этапа.
Если это собаки, которые зарегистрированы, то они в приемных пунктах будут содержаться до 60 дней. Если бродячая, то есть незарегистрированное животное, то будет содержаться, по-моему, месяц. Но опять-таки его могут забирать частные приемные пункты также. Но если в случае необнаружения или, скажем, в случае отсутствия такового, то тогда, конечно, они подлежат эвтаназии", - приводит слова министра Zakon.kz.
Нысанбаев заверил, что в рабочих группах, обсуждающих поправки в законопроект, присутствует много представителей общественных организаций по защите домашних животных.
По мнению главы Минэкологии, эта мера не повлияет на имидж страны, мол, такая практика есть во многих странах мира.
Как отметили в издании, решение о развитии приютов для животных Нысанбаев не захотел обсуждать.
Насколько я знаю, по всем областям, желающим построить приюты, выделены огромные площади земель. Но это, наверное, процесс долгий, связанный с финансированием. Во всяком случае, сегодня мы имеем проблему с нападением на людей. И оно участилось, вы знаете. Поэтому здоровье человека прежде всего", - добавил он.
Стоит отметить, что зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте. Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.
Вместе с тем в общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
23.02.2024, 14:16 143301
Сотовые операторы предупреждают о возможных сбоях связи в период смены часового пояса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В компании "Кселл" предупредили о необходимости проведения технических работ в период смены часового пояса, что может вызвать сбои в связи.
Компания "Кселл" в период с 23.00 29 февраля до 6.00 1 марта будет проводить технические работы с возможным ограничением сервисов.
Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее", - ответили в компании.
Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ абонентам рекомендуют произвести оплату по тарифу заранее - до 29 февраля текущего года.
Также просим обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы и т.п.) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне. Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную", - добавили в пресс-службе "Кселл".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
23.02.2024, 13:20 145761
Жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети избили мальчика в детском саду Алматы.
В ГККП "Ясли-сад № 51" в Алматы произошел шокирующий инцидент. Камера видеонаблюдения сняла момент, когда дети жестоко избивали одногруппника", - сообщает ZTB.kz.
На опубликованном видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго.
По словам родителей, вопиющий случай произошел 21 февраля.
Нашего мальчика жестоко побили дети. Это длилось примерно пять минут. Наш сын просто сидел, а они его кинули на пол и начали избивать. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам", - сообщили родители.
Из-за избиения мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.
Родители рассказали, что воспитательница прошла мимо ребенка, даже не заметив, что он лежит побитый и плачет, а затем обманула их, сказав, что мальчик ударился об стол.
Они также сообщили, что подобные инциденты с детьми в детсаду происходят не первый раз.
Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы.
По заявлению родителя управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности", - сообщили в полиции.
Напомним, в Казахстане регулярно происходя шокирующие случаи издевательства над детьми.
В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
На днях мажилисмены приняли в первом чтении законопроект по защите женщин и детей от насилия.
23.02.2024, 08:35 134421
В семи областях Казахстана ограничено движение транспорта на 20 автодорогах республиканского значения
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 05.00 23 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 7 областях, сообщает НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Абайской области ограничено движение на трех автодорогах общей протяженностью 153 километра, в Акмолинской области - на одной автодороге (28 километров), в Актюбинской области - на одной автодороге (145 километров), в Восточно-Казахстанской области - на семи автодорогах (1238 километров), в Костанайской области - на пяти автодорогах (1141 километр), в Северо-Казахстанской области - на двух автодорогах (59 километров), в области Улытау - на одной автодороге (115 километров).
На автодорогах задействовано более 240 единиц техники и более 330 человек.
По данным синоптиков, на большей территории Казахстана сегодня сохраняется морозная погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке, востоке в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман, сообщает РГП "Казгидромет".
Сохраняется сильный мороз на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 42 градуса, на востоке области Абай - 40 градусов.
В Астане: переменная облачность, температура днем составит минус 15-17 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, температура днем - 0, +2 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: возможны осадки, температура днем - 0, +2 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
Читаемое
24.02.2024, 09:45Очередь из большегрузов образовалась в ЗКО на границе с РФ 24.02.2024, 14:0764256В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 24.02.2024, 14:3859696Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 09:0743361Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Алматы 24.02.2024, 10:5042146Какие проблемы решаются с принятием закона по вопросам образования и безопасности детей 18.02.2024, 17:13199121Женщина погибла в результате пожара в Астане 18.02.2024, 12:32193571В Алматы произошел пожар в караоке 18.02.2024, 09:37184716В Караганде произошел взрыв в жилом доме 19.02.2024, 18:01182146В Семее загорелся еще один торговый дом 20.02.2024, 13:29172401Третье за месяц отключение света произошло в Алматы 31.01.2024, 17:25280156Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35279836В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02275656В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19265421В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50264111Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?