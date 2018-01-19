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До 45 градусов мороза ожидается в ряде регионов Казахстана на следующей неделе19.01.2018
  • Фото: Вести-Кузбасс
Общество  13:28

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана из-за сильных морозов объявлено штормовое предупреждение передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков "Казгидромета", в период с 22 по 26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами -35 градусов. В период с 22 по 26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38 градусов, днем -20-25. В Астане в период с 23 по 26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, днем -27-32. Вероятность шторма 95%.
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