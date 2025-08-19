Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник

Фото: Depositphotos

Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 17 августа, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана.





По стране пройдут дожди с грозами, на севере, в центре ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром - туман.





В Алматинской, Жетысуской, на западе Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Мангмстауской, на северо-западе Абайской, на востоке, в центре Улытауской областей ожидается высокая пожарная опасность.





В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на юге, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.