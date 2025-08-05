В Алматы разыскивают двух воспитанниц детского дома

Фото: Instagram/volontery_almaty_lider.kz

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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию о розыске двух воспитанниц детского дома № 1 разместили в - Информацию о розыске двух воспитанниц детского дома № 1 разместили в Instagram волонтеры Алматы Lider.kz. Сообщается, что девочки ушли из детского дома 18 июля 2025 года.





















В департаменте полиции Алматы проинформировали, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения.





По факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений города управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело. Ранее несовершеннолетние неоднократно покидали учреждение и каждый раз устанавливались и возвращались силами сотрудников полиции. Обеспечение безопасности детей является приоритетом", - сообщили в полиции Алматы.





По данным департамента, по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.









История с принудительным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.



