06.11.2025, 10:41 58711
Где в Алматы запретили строить высотные дома
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Решением очередной XXXVI сессии маслихата города Алматы VIII созыва от 29 октября 2025 года № 247 внесены изменения в правила застройки территории города Алматы.
Параметры зданий, расположенных южнее Талгарского тракта, Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улицы Саина, улицы Жандосова, (от улицы Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 квадратных метров для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиями, за исключением строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и культовых, но не более 25 метров", - говорится в документе.
Сообщается, что в указанном квадрате не допускается строительство многоквартирных жилых домов и комплексов, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генеральным планом, а также сегментация земельных участков с целевым назначением для сельхозиспользования, строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более. Крутизна склона, данные о рельефе и грунте земельного участка определяются геодезической съемкой.
Отмечается, что вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров.
Проектирование и строительство осуществляется с учетом принципа сохранения исторически сложившейся городской среды и не допускается уплотняющая (точечная) застройка, включая размещение объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генеральным планом, и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок", - уточняется в решении.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
новости по теме
06.11.2025, 18:28 24821
Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Российская топливная компания "ТВЭЛ", которая входит в состав "Росатома", и Национальный ядерный центр Казахстана заключили меморандум о намерениях научного, технического и коммерческого сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, сообщает пресс-служба компании.
Развитая государственная система обращения с радиоактивными отходами, отвечающая современным требованиям, является условием устойчивого развития государства с обеспечением ядерной и радиационной безопасности населения и окружающей среды", - говорится в сообщении.
Также планируется, что российские специалисты окажут содействие в разработке национальной стратегии Казахстана по обращению с радиоактивными отходами, а также в подготовке профильных специалистов в области обращения с ними.
Меморандум дополнительно содержит положения об обмене лучшими техническими и научными практиками по рекультивации радиационно загрязненных территорий и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии, обращению с РАО, включая захоронение", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Агентстве по атомной энергии рассказали, как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой АЭС.
Там уточнили, что Казахстан будет проводить всестороннюю экологическую экспертизу на основе международных стандартов МАГАТЭ и ОВОС, включая оценку воздействия на биоразнообразие, водные ресурсы и местные сообщества.
06.11.2025, 16:22 31976
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологическое общество Алматы" в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал о строительных работах в роще Баума города Алматы и призвал вернуть ей статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, передает корреспондент агентства.
Необходимо, в первую очередь, на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили они.
По мнению экспертов, сейчас строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
В процессе строительных работ повреждены и повреждаются деревья, нарушена почва и напочвенный покров. Механическое повреждение стволов, корневой системы приведет к дальнейшей гибели лесных насаждений. Естественные фитоценозы разрушаются из-за строительства инженерных коммуникаций, площадок и дорожек", - уточнили они.
Кроме того, отмечают специалисты, многочисленные птицы и животные вынуждены покинуть рощу - некогда единственное место тишины и покоя, самую тихую территорию в городе.
Невыносимый шум от тяжелой строительной техники, незаконный проезд и стоянка стали кошмаром для птиц и животных живущих в роще. Снятие плодородного слоя почвы природных грунтовых троп с последующим перекрытием искусственным материалами привело к нарушению гидрологического режима и невозможности миграции насекомых. Так как геотекстиль, георешетка, гравий и щебень являются барьерами, теперь влага от атмосферных осадков не может как ранее равномерно распределятся по всей территории рощи, также насекомые - муравьи и дождевые черви больше не могут мигрировать по роще через верхний слой почвы", - добавили в экологическом обществе Алматы.
Подробнее мнением экспертов можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
06.11.2025, 14:52 35601
В Фонде медстрахования рассказали о порядке оказания медпомощи по ОСМС
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Фонде медицинского страхования ответили на часто задаваемые вопросы по получению медуслуг в рамках обязательного медицинского страхования.
Поликлиника оказывает своему прикрепленному населению первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Это базовый уровень медицинской помощи, с которого начинается контакт любого человека с системой здравоохранения. ПМСП ведет учет прикрепленного населения, обеспечивает профилактические осмотры, флюорографию, тем самым помогая выявить заболевания на ранних стадиях, вести контроль за состоянием хронических больных, предотвращать осложнения и экстренную госпитализацию, в целом обеспечивать постоянное наблюдение за здоровьем населения. ПМСП - это ваш участковый врач и ваша поликлиника, куда вы обращаетесь при любых первых жалобах, а также для профилактики и наблюдения. Поэтому важно знать, куда вы прикреплены и кто ваш врач", - сказали в пресс-службе фонда.
Нужен ли статус для похода к участковому врачу?
Нет. Консультацию участкового врача-терапевта или врача общей практики пациенты могут получить независимо от наличия статуса "Застрахован". Однако, если впоследствии потребуется направление на медицинские услуги или консультации узких специалистов, входящих в пакет ОСМС, необходимо позаботиться о получении статуса "Застрахован".
Почему запись к узким специалистам осуществляется только через участкового врача?
Запись к узким специалистам осуществляется через терапевта или врача общей практики для того, чтобы он провел первичный осмотр, установил предварительный диагноз и определил необходимость дальнейшего обследования. Терапевт решает, к какому именно специалисту направить пациента, а также назначает необходимые анализы и исследования. Такой подход помогает избежать самолечения, сократить необоснованные обращения и оптимизировать потоки пациентов, позволяя узким специалистам уделять больше внимания тем, кто действительно нуждается в их помощи.
Как получить направление на анализы и диагностику?
Любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. При наличии соответствующих показаний врач выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований. Чтобы получить услугу в системе обязательного социального медицинского страхования, пациенту необходимо наличие статуса "Застрахован".
Медицинские работники руководствуются клиническими протоколами при выборе наиболее эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые имеют рекомендательный характер. Направление на анализы и диагностические исследования можно получить, обратившись к врачу по месту прикрепления. Обычно это терапевт, который назначает обследования по показаниям либо в рамках профилактического осмотра.
В частной клинике мне сказали, что я могу сделать операцию у них по ОСМС. Как получить направление?
Показания для госпитализации могут варьироваться в зависимости от состояния пациента, но обычно включают в себя острые боли, обострения хронических заболеваний, травмы или другие состояния, требующие медицинского вмешательства и наблюдения в стационаре.
Что нужно сделать для госпитализации?
• Обратиться к врачу по месту прикрепления. При наличии показаний лечащий врач поликлиники осуществляет осмотр, назначает в полном объеме необходимые для диагностики заболевания исследования.
• Пройти (необходимое) минимальное обследование в условиях поликлиники.
• Получить направление на госпитализацию. Вы можете выбрать медицинскую организацию вместе со своим врачом.
• Получить талон на госпитализацию, с помощью которого вы можете отслеживать очередь на сайте "Бюро госпитализации".
Для оказания услуг высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП) организация здравоохранения по месту прикрепления пациента при его обращении на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичной медицинской помощи. Организация здравоохранения по месту прикрепления пациента информирует его о возможности альтернативного выбора организации здравоохранения, предоставляющей ВТМП по соответствующему профилю. Комиссия ВТМП создается руководителем местного органа государственного управления здравоохранения из профильных специалистов для решения вопроса направления пациента в организацию здравоохранения, предоставляющую ВТМП. Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, оказываются в системе ОСМС или на платной основе. Объем специализированной медицинской помощи, включая лабораторно-диагностические методы исследования, определяется клиническими протоколами.
Что делать, если мне отказывают в направлении?
Если у пациента есть медицинские показания для проведения той или иной медицинской услуги, но врач отказывает в направлении или оказании медпомощи, можно обратиться в службу поддержки пациентов и внутренней экспертизы. Они созданы в каждой поликлинике, и больницы и призваны решать вопросы по принципу "здесь и сейчас".
Информацию по статусу страхования в системе ОСМС можно получать:
1) на сайте фонда;
2) на Telegram-канале по ссылке https://t.me/SaqtandyryBot;
3) через мобильные приложения Kaspi Bank, Halyk Bank, "Банк Центр Кредит" (BCC.KZ), Freedom Bank, Bereke Bank, HomeCredit Bank, Евразийский банк, Damumed.
По вопросам уплаты отчислений и взносов на ОСМС, а также качества оказания медицинской помощи обращаться на сайт фонда и Telegram, указанные выше.
Ранее в Минздраве рассказали, почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы.
06.11.2025, 12:13 50716
"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины из зарегистрированных в Казахстане 136,6 тыс. мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов старше 20 лет, сообщает Energyprom.
При этом количество мототранспорта продолжает расти, увеличившись за сентябрь на 1%, а за мотосезон, с апреля - сразу на 17,9%.
Доля мототранспорта на казахстанских дорогах от всех зарегистрированных автотранспортных средств выросла с 2,1% в апреле до 2,3% в сентябре 2025-го. Только за сентябрь на учет поставили 2,6 тыс. мототранспортных средств. В региональном разрезе их количество варьировалось от 21 в Улытауской области до 510 в Алматы. Более половины всего мототранспорта по итогам сентября текущего года было зарегистрировано в 5 из 20 регионов РК. Наибольшие показатели пришлись на Алматинскую область и Алматы: 28,1 тыс. и 18 тыс. ед. соответственно. Следом идут Восточно-Казахстанская (10,9 тыс.), Карагандинская (8 тыс.) и Северо-Казахстанская (7,5 тыс.) области", - сообщает источник.
При этом более половины мототранспорта на дорогах РК старше 20 лет: по итогам сентября их количество составило 72,8 тыс. единиц, из которых сразу 20 тыс. единиц насчитывалось в одной лишь Алматинской области. Еще 9,4 тыс. единиц пришлось на мототранспорт возрастом от 10 до 20 лет.
Только 3 из 10 зарегистрированных мототранспортных средств были выпущены совсем недавно - менее трех лет назад: 41,7 тыс. единиц", - подчеркивается в информации.
Большая часть (111,2 тыс) мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов страны оборудованы двигателями объемом менее 1,5 тыс. куб. см. Чуть более 1 тыс. ед. пришлось также на мототранспорт с объемом двигателя от 1,5 тыс. до 2 тыс. куб. см. Мототранспортные средства с объемом двигателя от 2 тыс. куб. см составили лишь 274 единицы", - пишет сайт.
95,3% мототранспорта работает на бензине: 130,3 тыс. ед. Количество электрического мототранспорта составило 1,3 тыс. ед. Менее 1 тыс. ед. пришлось на мототранспорт, работающий на дизельном, газобаллонном и смешанном топливе.
Ранее в МВД рассказали о самых грубых нарушениях мопедистов.
06.11.2025, 11:44 51821
Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве Эксклюзив КТ
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана в ответе на запрос информационного агентства Kazakhstan Today пояснило, почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в ведомстве, ранее Минздрав утвердил перечень, состоящий из семи медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, в том числе стоматологические услуги.
Уполномоченным оператором по использованию единовременных пенсионных выплат АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" проведен анализ заявок, поданных на оплату стоматологических услуг. В ходе которого были зарегистрированы факты нецелевого использования пенсионных накоплений в части оказания стоматологических услуг", - заявили в министерстве.
Уточняется, что в связи с фактами нецелевого использования был разработан проект документа, который предполагает внесение дополнений и изменений в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", предусматривающий исключение нормы по использованию пенсионных выплат на стоматологические услуги.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
Ранее заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 млрд тенге, незаконно выведенные из ЕНПФ под видом стоматологических услуг, возвращены в фонд не будут.
К гражданам мы претензий не предъявляем, они получили свои деньги, хоть и преждевременно. Но лица, непосредственно занимавшиеся незаконным выводом средств, будут привлечены к уголовной ответственности. В отношении группы лиц уже определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуется", - сказал Женис Елемесов.
В начеле октсября Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд. Также недавно был задержан один из трех подозреваемых.
Между тем стоит отметить, что в настоящее время подавляющее большинство законопослушных граждан страдает от последствий незаконных действий группы лиц. Теперь многие люди, особенно пенсионеры, лишились единственного шанса получить качественное стоматологическое лечение. Для некоторых это не вопрос эстетики, а вопрос здоровья.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов.
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос "Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?"
По предварительным результатам опроса, 82% респондентов ответило: "Не согласен(а), граждане не должны отвечать за чужие незаконные действия", 7% выбрали ответ: "Согласен(а) с решением, зубы лечить не обязательно" и 11% ответили: "Мне все равно".
На основе предварительных результатов можно сделать вывод, что большинство респондентов хотело бы использовать свои пенсионные излишки для лечения зубов.
05.11.2025, 17:30 118291
Остались зимовать: алматинцам рассказали, как правильно подкармливать уток
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Медеуского района города Алматы рассказали, как правильно подкармливать оставшихся зимовать в мегаполисе уток, передает корреспондент агентства.
Чрезмерная и неправильная подкормка наносит вред. Хлеб и булочки не подходят для уток - они вызывают болезни и деформации крыльев. Помогать стоит только в сильные морозы и только зерном, овсом, кукурузой или специализированными кормами", - уточнили в акимате.
Отмечается, что каждую зиму вдоль рек и арыков Алматы можно увидеть крякв, спокойно плавающих среди льда.
Эти птицы прекрасно приспособились к жизни в холодных условиях. Кряквы обладают высокой морозоустойчивостью: температура их тела достигает 42-43°C, а плотное оперение, покрытое жиром из копчиковой железы, защищает от холода и воды. Жировая прослойка, накопленная с осени, служит естественным утеплителем", - добавили в пресс-службе.
05.11.2025, 14:33 127061
Рейсы на вылет и прибытие задерживаются в аэропорту Алматы Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы задерживаются рейсы на вылет и прибытие, передает корреспондент агентства.
Информация о многочисленных задержках рейсов появилась на онлайн-табло аэропорта южной столицы. Среди рейсов на прибытие задерживаются самолеты из Новосибирска, Ташкента, Шымкента, Усть-Каменогорска, Дели, Атырау, Шарм-эль-шейха и других городов.
На отправление задерживаются рейсы в Новосибирск, Шымкент, Астану.
Редакция Kazakhstan Today обратилась за комментарием в пресс-центр аэропорта Алматы.
Отметим, что 5 ноября в Алматы идет снег, по прогнозам синоптиков, ожидаются туман и гололед, ветер до 7 метров в секунду.
Дополнено 05.11.2025, 15.25
В аэропорту Алматы позже пояснили, что часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время из-за сложных метеоусловий. Там также отметили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек.
Рекомендуем пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта alaport.com. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать возможные изменения в расписании", - обратились к пассажирам в пресс-службе воздушной гавани.
05.11.2025, 13:55 112901
В Казахстане усилили правила безопасности мобильных банков: приложения будут защищать клиентов даже от их собственных ошибок
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с 2023 года поэтапно вводит требования к информационной безопасности мобильных банков. В 2025 году появились новые, более жесткие правила - теперь приложения будут защищать пользователей даже в ситуациях, когда они сами могут не заметить опасность, сообщает Fingramota.kz.
Как рассказали в АРРФР, в 2025 году для усиления безопасности мобильных банков были введены следующие требования.
Повторная аутентификация на новом устройстве. Если пользователь входит в свой банк с нового телефона потребуется дополнительное подтверждение личности. Это исключает возможность входа злоумышленников под вашим логином с другого устройства.
Блокировка при включенном микрофоне. Если при использовании приложения включен микрофон (например, идет звонок),операции с деньгами будут временно заблокированы. Так мошенники не смогут управлять действиями клиента во время разговора.
Расширенный журнал безопасности. Теперь приложения обязаны хранить больше технических записей - например, сведения о попытках удаленного управления, нарушении целостности системы, подозрительных изменениях. Это поможет банкам и правоохранителям быстрее расследовать инциденты и вернуть украденные средства.
Из раннее введенных мер безопасности в АФМ отметили обязательное применение двухфакторной проверки личности. При входе нужно не только ввести пароль, но и подтвердить вход через SMS, push-уведомление или биометрию. Это повышает уровень защищенности клиента и позволяет исключить несанкционированный вход даже при утере устройства.
Также применяется биометрия через ЦОИД. При первичной регистрации или смене пароля банк обязан подтвердить личность клиента по биометрическим данным через Централизованный обменный идентификационный депозитарий- национальную систему, которая работает на базе Национальной платежной корпорации Нацбанка. Это исключает возможность входа мошенника с чужим лицом или данными.
Защита при взломе или удаленном управлении. Если приложение обнаружит, что на устройстве активированы программы удаленного доступа или взломана операционная система,работа банка будет автоматически заблокирована. Это не ошибка, а защита: при таких признаках мошенники часто управляют телефоном жертвы дистанционно.
Также Банки обязаны соблюдать стандарты безопасности при создании и обновлении приложений - чтобы злоумышленники не могли внедрить вредоносный код. Кроме того, теперь каждый банк должен иметь в собственной структуре подразделение, отвечающее за кибербезопасность и актуализацию всех требований регулятора.
Вместе с тем, во время финансовых операций теперь фиксируется местоположение клиента. Это помогает определить, если кто-то попытался провести операцию с чужого устройства в другом регионе или стране.
Все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить мошенничество еще до того, как оно произойдет. Если раньше безопасность зависела только от внимательности клиента, то теперь в дело вступают и технологии - приложения способны сами "распознать" подозрительные ситуации и вовремя остановить операцию", - пояснили в АРРФР.
Напомним, действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.11.2025, 10:41Где в Алматы запретили строить высотные дома 06.11.2025, 11:4451726Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве 06.11.2025, 11:2251526Казахстан ввел ограничения на экспорт скота 06.11.2025, 12:1348446"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет 06.11.2025, 11:38Предназначенные для строительства детсадов земли запретят передавать в частную собственность в Казахстане41581Предназначенные для строительства детсадов земли запретят передавать в частную собственность в Казахстане 31.10.2025, 16:10348366Алматинцы написали заявление в полицию из-за вырубки здоровых деревьев в роще Баума 31.10.2025, 19:58344371В Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков 31.10.2025, 19:40339661Общественники просят Токаева вмешаться в расследование гибели 12-летнего мальчика из Саймасая 31.10.2025, 15:38В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства314506В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства 31.10.2025, 09:50307561Малые НПЗ в Казахстане обяжут выпускать востребованные нефтепродукты 09.10.2025, 19:07527451Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае 14.10.2025, 07:27427111В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35418361Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени412431Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм382026Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?