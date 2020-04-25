Главный имам Алматы рассказал, как можно организовать ауызашар с доставкой

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today – Главный имам Алматы Еркинбек Шокай рассказал, как можно организовать ауызашар с доставкой, передает Kazakhstan Today.

В условиях карантина многие семьи оказались в трудной ситуации. Неравнодушные люди оказывают им помощь. Большую лепту вносят и представители духовенства. Об этом в эфире Almaty.tv рассказал главный имам Алматы Еркинбек Шокай.

Кому и как Центральная мечеть оказывает помощь в период чрезвычайного положения?

С начала режима ЧП и карантина в нашей стране по инициативе председателя Духовного управления мусульман Казахстана, верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы хазрета объявлена республиканская благотворительная акция "Журек жылуы". Наши мечети с помощью наших жамагатов и предпринимателей и спонсоров охватили более тысячи семей малоимущих и многодетных. Обеспечили продуктами питания и средствами защиты. При Центральной мечети работает у нас курс кройки и шитья, наши женщины-жамагаты тоже шили там тысячи масок многоразовых. Их мы раздавали и дальше раздаем нашим горожанам, нуждающимся.

Можно ли приглашать на ауызашар родственников или соседей, живущих на одной лестничной площадке?

Обычно в Рамазане у нас при мечетях ауызашар дастарханы, но в этом году у нас режим карантина, это не позволяет нам собираться в мечетях. Поэтому сейчас мы советуем нашим жамагатам, чтобы они остались дома и ауызашары делали дома. Есть люди, которые хотят организовать ауызашары, и с помощью их мы намерены сейчас организовать ауызашары с доставкой по домам нашим малоимущим и многодетным семьям.

Во время священного месяца принято совершать благочестивые дела, раздавать милостыню и помогать ближним

В полночь миллионы мусульман по всему миру начали отмечать один из самых значимых исламских праздников - Рамазан. Это священный месяц, в течение которого верующие соблюдают строгий пост, молятся в мечетях и совершают пожертвования. Однако в этом году из-за пандемии от некоторых традиционных религиозных обрядов приходится отказываться.

Рамазан неразрывно связан с соблюдением верующими важнейших правил и запретов, суть которых выражена в пяти столпах ислама. В этот период верующие держат пост - воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката. Ораза не столько физическое очищение, сколько духовное. Во время священного месяца принято совершать благочестивые дела, раздавать милостыню и помогать ближним. Это 30 дней возможности стать добрее и великодушнее.

Наша с вами задача - проявлять терпение при чрезвычайной ситуации, придавать большое значение чистоте, беречь свою семью от существующей угрозы. Духовное управление мусульман Казахстана в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения объявляет о том, что коллективный таравих-намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих-намаз дома, в кругу семьи, проводить ифтар дома, в кругу семьи, а не собираться в общественных местах, кафе и ресторанах", - обратился к верующим председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы.

По словам представителей духовенства, воздержаться от оразы в условиях режима ЧП и карантина разрешается. Но если верующий не придерживался поста из-за ряда причин, к примеру, тяжёлой работы или проблем со здоровьем - пропущенные дни можно и нужно возместить после окончания Рамазана.

Мы очень благодарны медикам, которые борются с коронавирусом, а также представителям других профессий, которые сейчас заняты тяжелой работой, к примеру, металлургам, если нет возможности держать оразу, могут отложить его на другое время", - отметил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров.

Ещё один часто задаваемый вопрос - использование дезинфицирующих средств. Обработка рук антисептиками не нарушит пост в священный месяц Рамазан, объясняют священнослужители. Главное совершать дуа - это главное оружие верующего. Поэтому искреннее намерение мусульманина - выше всех его деяний и поступков, напомнили представители духовенства.

От чистого сердца поздравляю вас с началом благодатного месяца Рамазан! Это особенный месяц для мусульман. Будем просить Всевышнего Аллаха о доброй чести нашей страны. Спокойствия и терпения нам всем в такой нелегкий период!" - говорит шейх Абсаттар Кажы Дербисали, директор института востоковедения имени Сулейменова.

А вот пожертвования во время священного месяца верующие смогут вносить в онлайн-режиме. До ввода режима ЧП мусульмане оставляли фитр-садака в мечетях. Но с учетом эпидемиологической ситуации духовенство призывает население оставаться дома. Стоимость фитр-садака на человека в этом году была установлена в размере 370 тенге.

Выплачивать фитр-садака за себя и за членов семьи во время Рамадана при наличии скота и денежных средств, то есть 127 тысячам тенге, не считая того, что необходимо ему для удовлетворения собственных неотложных потребностей, является обязательным. Фитр-садака дается, чтобы восполнить ошибки, допущенные во время поста, и оказать материальную поддержку нуждающимся", - говорит Кайрат Курманбаев, проректор египетского университета исламской культуры "Нур-Мубарак".

Двери мечетей для верующих открыты всегда и в такое непростое время. Но из соображений безопасности священнослужители призывают оставаться и молиться дома. Имамы говорят, что для сохранения здоровья и жизни дозволено воздержаться от коллективного намаза даже в священный месяц Рамазан.

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