Городские парковки в Алматы будут бесплатными до 15 апреля

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - В связи с эпидемиологической обстановкой в Алматы и карантинными мерами все администрируемые A-Parking городские парковки будут бесплатными с 21 марта по 15 апреля, сообщили в акимате Алматы, передает Kazakhstan Today.

Контроль и профилактика правонарушений на территории городских парковок будет осуществляться Управлением дорожной полиции Алматы.

Просим вас соблюдать все необходимые правила парковки: парковаться в соответствии с разметками и соблюдать дистанцию между автомобилями; парковаться только в строго отведенных для этого местах; не загораживать любые потенциальные проезды для служб экстренной помощи; не парковаться вторым рядом там, где это запрещено", - говорится в сообщении.

Напомним, на основании указа президента РК "Об введении чрезвычайного положения в РК", в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан на всей территории страны введено чрезвычайное положение на период до 15 апреля 2020 года

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