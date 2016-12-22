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Из-за морозов автобусное сообщение между Челябинской областью и Казахстаном закрыто на неопределенный срок22.12.2016
Общество  14:53
Челябинск. 22 декабря. Kazakhstan Today - Автобусное сообщение между Челябинской областью и Казахстаном закрыто из-за холодной погоды на неопределенный срок, сообщили в дирекции центрального автовокзала Челябинска.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 22 по 23 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, ночью и в утренние часы в низинах ожидается сильный мороз до минус 35 - минус 40 градусов, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ТАСС сообщили, что межмуниципальные автобусные перевозки по территории региона пока не ограничены.
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