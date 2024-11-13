Как в произведении о потерянном времени - депутат высказалась о едином часовом поясе в Казахстане
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова высказалась на своей странице в Сети о введении единого часового пояса в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Не знаю, что побудило Министерство торговли стать инициатором перевода времени в стране, но даже этот факт также ставит это решение под сомнение. Может быть это произошло по причине нахождения центра стандартизации в этом ведомстве? Наверное. Но, вообще-то, было бы более уместно о категории времени говорить Министерству науки. А так, получается, как в произведении о потерянном времени (...) Иногда, как также известно, некоторые добрые намерения могут привести, мягко говоря, совсем не туда, куда хотели. А в целом, наверное, одно время для страны, скорее всего, удобно. Унификация всегда нравится авторитариям. Хоть безобразно, но единообразно, как шутят в армии", - написала депутат.
По словам Ирины Смирновой, "принимая время за категорию единообразия в стране, надо было отрегулировать изменение режима работы, учебы, жизни по регионам".
Где -то начинать раньше на час, где-то позже на этот же час. Хотя бы дать по этому поводу понятные рекомендации. А не то, что мы слышим сейчас от минтруда о какой-то мифической договоренности работника с работодателем о сокращении рабочего дня. Это приведет к снижению зарплаты, что ясно. И не каждый работник сможет самостоятельно обратиться к работодателю по этому поводу. То же касается и учебы в каникулы. Это уже нарушение права детей на отдых. Или очень спорное намерение провести исследование на всех гражданах оптом. Без их на то согласия. То есть, скорее всего, неверно проведенное изменение, или неумение объяснить необходимость изменений, ведет к следующим ошибочным шагам. И странным реакциям министерств на нормальные вопросы граждан", - сообщила депутат.
Она также отметила, что ранняя темнота мешает учебному процессу второй смены в школах.
Темнота в 15-30, 16 часов, это слишком. Как учитель понимаю, что вторая смена будет учиться практически в темноте. Не лучшее это дело", - заключила Ирина Смирнова.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.