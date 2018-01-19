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Казахстанца с контрабандными шубами и медоборудованием задержали пограничники на Хоргосе19.01.2018
Общество  11:03

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - На казахстанско-китайской границе задержан казахстанец с меховыми изделиями, комплектующими для гаджетов и медоборудованием для стоматологии, передает Kazakhstan Today.

Наряд пункта пропуска "Хоргос" задержал 25-летнего гражданина Казахстана, который в обход пункта пропуска перебрасывал через оградительный забор груз - 17 норковых шуб, 250 дисплеев для мобильных телефонов и два комплекта медицинского оборудования для стоматологии, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.


По факту инцидента проинформированы представители взаимодействующих органов.
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