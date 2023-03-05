Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

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Павлодар. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре начался судебный процесс по делу бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Дело в специализированном суде разбирается с участием присяжных заседателей.





Государственный обвинитель изложил версию следствия.





Нурлан Масимов и его экс-заместитель Дамир Сиразидимов обвиняются по статьям 366, часть 4 ("Взятка в особо крупном размере"), и 189, часть 4 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере"), сообщает Sputnik.kz





Предприниматель Евгений Евкович обвиняется по статьям 28, часть 5, 189, часть 4, пункт 2 ("Пособничество во взятке в особо крупном размере"). Масимову, кроме того, инкриминируется еще статья 392 - "Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК".





Дело Нурлана Масимова - версия обвинения





По мнению обвинения, началось все с желания главного полицейского области приобрести для себя велотренажер. Но не на собственные средства. В апреле 2020 года он попросил своего заместителя Сиразидимова, чтобы тот нашел для этого кого-нибудь из спонсоров. За услугу пообещал благодетелю свое покровительство в лице начальника департамента полиции. А также содействие в госзакупках с завышенными ценами.





Зам вскоре нашел такого человека - предпринимателя Евгения Евковича. И вскоре у Масимова появился велотренажер стоимостью более 2 миллионов тенге.





Получив этот подарок, главный полицейский через месяц захотел, чтобы предприниматель построил ему двухэтажный коттедж с баней в Алакольском районе Алматинской области.





По просьбе своего начальника Сиразидимов обратился к Евковичу и опять нашел понимание. Новостройка обошлась благодетелю в 70 миллионов тенге.





А в августе того же года Масимов решил отремонтировать цокольный этаж своего дома в Алматы, сделав там баню и комнату отдыха. Спонсором опять выступил Евкович, который заплатил за ремонт 16 миллионов тенге.





Однако и на этом генерал Масимов не остановился. В октябре того же года ему понадобился стационарный дизельный генератор для дома, в котором он проживал в пригородном селе Павлодарское. И это желание полицейского начальника стоимостью 2,3 млн предприниматель исполнил.





Всего, как посчитало обвинение, начальник ДП, действуя в группе со своим замом, получил взятку в виде имущества на сумму 90,3 миллиона тенге.





Как вознаградили спонсора Нурлана Масимова - версия обвинения





Но за доброту надо платить. И поэтому, когда в сентябре 2020 года МВД РК объявило конкурс на приобретение арттехвооружения, руководство полиции Павлодарской области посчитало, что в нем обязательно должен участвовать их друг Евкович.





И вскоре с предпринимателем был подписан договор на приобретение для павлодарских стражей порядка бронежилетов, щитков, противоударных шлемов, резиновых палок на 607,5 миллиона тенге.





По мнению обвинения, по завышенным ценам, поскольку фактически на закупку всех спецсредств предприниматель потратил 184 миллиона. То есть было похищено более 423 миллионов тенге государственных средств.





Когда в отношении троицы стало проводиться расследование, то Масимов попытался покинуть Казахстан. Но его при незаконном переходе границы задержали российские стражи рубежей.





Нурлан Масимов не согласен с обвинениями





Мне вменяли еще взятку в 60 миллионов, она каким-то образом исчезла. Все это абсурдно", - заявил он.





Адвокаты подсудимых также заявили, что в речи прокурора не были описаны конкретные действия их подзащитных в получении взяток.





В обвинительном акте не указано, где, когда, какую сумму, кто передал Масимову. Как нам защищаться от этого обвинения?" - поинтересовался адвокат подсудимого Дмитрий Куряченко.





Судья пообещал, что все это будет выясняться в процессе судебного процесса. В завершение был определен порядок судебного расследования. Следующее заседание суда решено начать с допроса свидетелей.





Как сообщалось ранее, это уголовное дело уже поступало в СМУС Павлодарской области, но в нем были обнаружены "существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства", явившиеся препятствием для назначения главного судебного разбирательства. Поэтому уголовное дело было возвращено прокурору Павлодарской области для устранения выявленных нарушений УПК.





Но апелляционная инстанция отменила постановление о возвращении уголовного дела прокурору и направила материалы для рассмотрения в СМУС.