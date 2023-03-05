04.03.2023, 17:36 30406
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
Эпицентр расположен в 400 км от Алматы
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 4 марта 2023 года в 15.40 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 400 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9,8. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 39,70° с.ш. 75,84° в.д. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Как сообщалось ранее, предсказавший трагедию в Турции сейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение в марте.
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04.03.2023, 20:15 25766
В Павлодаре начался судебный процесс по делу Нурлана Масимова
Дело разбирается с участием присяжных заседателей
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Павлодар. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре начался судебный процесс по делу бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Дело в специализированном суде разбирается с участием присяжных заседателей.
Государственный обвинитель изложил версию следствия.
Нурлан Масимов и его экс-заместитель Дамир Сиразидимов обвиняются по статьям 366, часть 4 ("Взятка в особо крупном размере"), и 189, часть 4 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере"), сообщает Sputnik.kz.
Предприниматель Евгений Евкович обвиняется по статьям 28, часть 5, 189, часть 4, пункт 2 ("Пособничество во взятке в особо крупном размере"). Масимову, кроме того, инкриминируется еще статья 392 - "Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК".
Дело Нурлана Масимова - версия обвинения
По мнению обвинения, началось все с желания главного полицейского области приобрести для себя велотренажер. Но не на собственные средства. В апреле 2020 года он попросил своего заместителя Сиразидимова, чтобы тот нашел для этого кого-нибудь из спонсоров. За услугу пообещал благодетелю свое покровительство в лице начальника департамента полиции. А также содействие в госзакупках с завышенными ценами.
Зам вскоре нашел такого человека - предпринимателя Евгения Евковича. И вскоре у Масимова появился велотренажер стоимостью более 2 миллионов тенге.
Получив этот подарок, главный полицейский через месяц захотел, чтобы предприниматель построил ему двухэтажный коттедж с баней в Алакольском районе Алматинской области.
По просьбе своего начальника Сиразидимов обратился к Евковичу и опять нашел понимание. Новостройка обошлась благодетелю в 70 миллионов тенге.
А в августе того же года Масимов решил отремонтировать цокольный этаж своего дома в Алматы, сделав там баню и комнату отдыха. Спонсором опять выступил Евкович, который заплатил за ремонт 16 миллионов тенге.
Однако и на этом генерал Масимов не остановился. В октябре того же года ему понадобился стационарный дизельный генератор для дома, в котором он проживал в пригородном селе Павлодарское. И это желание полицейского начальника стоимостью 2,3 млн предприниматель исполнил.
Всего, как посчитало обвинение, начальник ДП, действуя в группе со своим замом, получил взятку в виде имущества на сумму 90,3 миллиона тенге.
Как вознаградили спонсора Нурлана Масимова - версия обвинения
Но за доброту надо платить. И поэтому, когда в сентябре 2020 года МВД РК объявило конкурс на приобретение арттехвооружения, руководство полиции Павлодарской области посчитало, что в нем обязательно должен участвовать их друг Евкович.
И вскоре с предпринимателем был подписан договор на приобретение для павлодарских стражей порядка бронежилетов, щитков, противоударных шлемов, резиновых палок на 607,5 миллиона тенге.
По мнению обвинения, по завышенным ценам, поскольку фактически на закупку всех спецсредств предприниматель потратил 184 миллиона. То есть было похищено более 423 миллионов тенге государственных средств.
Когда в отношении троицы стало проводиться расследование, то Масимов попытался покинуть Казахстан. Но его при незаконном переходе границы задержали российские стражи рубежей.
Нурлан Масимов не согласен с обвинениями
Мне вменяли еще взятку в 60 миллионов, она каким-то образом исчезла. Все это абсурдно", - заявил он.
Адвокаты подсудимых также заявили, что в речи прокурора не были описаны конкретные действия их подзащитных в получении взяток.
В обвинительном акте не указано, где, когда, какую сумму, кто передал Масимову. Как нам защищаться от этого обвинения?" - поинтересовался адвокат подсудимого Дмитрий Куряченко.
Судья пообещал, что все это будет выясняться в процессе судебного процесса. В завершение был определен порядок судебного расследования. Следующее заседание суда решено начать с допроса свидетелей.
Как сообщалось ранее, это уголовное дело уже поступало в СМУС Павлодарской области, но в нем были обнаружены "существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства", явившиеся препятствием для назначения главного судебного разбирательства. Поэтому уголовное дело было возвращено прокурору Павлодарской области для устранения выявленных нарушений УПК.
Но апелляционная инстанция отменила постановление о возвращении уголовного дела прокурору и направила материалы для рассмотрения в СМУС.
04.03.2023, 16:11 33341
Задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов - МВД РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственной оперативно-следственной группой МВД и КНБ продолжается расследование уголовного дела по факту нападений на редакции и представителей СМИ, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов (Маневич) Аркадий Сергеевич. Он задержан и с санкции суда помещен под арест. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", - проинформировали в МВД РК.
Сообщается, что для реализации своих противоправных планов подозреваемый нанял группу хакеров и исполнителей акций.
Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой. Следствие продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Алматы задержан координатор провокационных атак на журналистов.
Кроме того, за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане были задержаны 18 человек.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной.
Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
04.03.2023, 11:14 41071
В Алматы началось главное судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось главное судебное разбирательство по резонансному делу о крупном ДТП с участием городских автобусов, сообщает телеканал "Хабар 24".
Напомним, столкновение произошло в ноябре прошлого года на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би. В результате аварии погиб стажер, который находился рядом с водителем одного из транспортных средств. 9 человек получили травмы. Расследование ДТП продолжалось более трех месяцев, в суд дело было направлено 7 февраля.
В ходе заседания судья назначил дополнительную экспертизу, тем самым удовлетворив просьбу адвоката обвиняемого водителя. Правозащитник заявил, что предыдущая была односторонней и неполной. В частности, сомнению подвергаются данные о времени пересечения автобусом стоп-линии перекрестка в момент переключения светофора. Также, по мнению адвоката, необходимо еще раз проверить состояние автобуса, сообщает "Хабар 24".
Прокурор выразил протест по данному вопросу. Однако дополнительная экспертиза все же была назначена.
Согласно статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначить судебно-медицинскую экспертизу по факту дорожно-транспортного происшествия в отношении Абсадикова Абдулхамита. Проведение экспертизы возложить на Центр судебных экспертиз Министерства юстиции и привлечь экспертов Института судебных экспертиз по городу Алматы", - сказал судья Алмалинского районного суда Алматы Кайрат Иманкулов.
03.03.2023, 21:20 63316
Скандал в аэропорту Астаны: FlyArystan привлечет к ответственности всех участников конфликта
Авиакомпания не согласна с решением о привлечении только двух нарушителей и намерена привлечь к наказанию всех участников конфликта
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания FlyArystan в процессе привлечения к ответственности всех участников конфликта в аэропорту Астаны, произошедшего 25 февраля, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, 25 февраля пассажиры отмененного не по вине авиакомпании рейса Астана - Шымкент устроили скандал, а также напали на сотрудников авиакомпании, вследствие чего двое пассажиров были привлечены к административной ответственности в виде штрафа по статье 434 КоАП РК, а также за нанесение побоев по части 1 статьи 73-2 КоАП.
Авиакомпания не согласна с решением о привлечении только двух нарушителей и намерена привлечь к наказанию всех участников конфликта", - сообщили в FlyArystan.
В авиакомпании напомнили, что с 1 марта в Казахстане вступили в силу новые положения закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", согласно которым деструктивным пассажирам могут отказать в воздушной перевозке.
Отныне нарушителей порядка в воздухе могут привлечь к ответственности и штрафам от 50 МРП. Авиакомпании вправе вносить в черный список пассажиров, нарушивших закон", - добавили в компании.
03.03.2023, 16:10 74476
На 2,7 млн тенге оштрафовали Экибастузскую ТЭЦ
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки Экибастузской ТЭЦ было установлено применение средств измерений с нарушением межповерочного интервала и с истекшим сроком поверки, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.
Применение средств измерений без поверки является нарушением пункта 1 статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений". Данное нарушение предусматривает административную ответственность по пункту 2 части 1 статьи 419 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 1600 МРП - 5 520 000 тенге. На основании представления прокуратуры города Экибастуза об устранении нарушений законности департаментом был составлен протокол об административном правонарушении", - проинформировали в пресс-службе.
Также в связи с признанием Экибастузской ТЭЦ факта совершения нарушения в соответствии со статьей 811 КоАП РК было вынесено определение об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства в размере 2 760 000 тенге в течение семи суток.
Отмечается, что на данный момент административный штраф оплачен в полном объеме.
Также департаментом в отношении Экибастузской ТЭЦ вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям закона", - добавил в министерстве.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
03.03.2023, 16:09 76161
В Мангистауской области хотят повысить тарифы на тепло и воду в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Актау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Мангистауский атомный электрокомбинат" (МАЭК) намерено поднять тарифы на тепло и воду в два раза. Вопрос был вынесен на публичные слушания.
Как сообщил руководитель отдела маркетинга и сбыта МАЭК Бердибек Картбаев, энергокомбинат подает заявку на повышение тарифов на тепло и все виды вод из-за подорожания газа", - передает Sputnik.
По его словам, при утверждении тарифов на 2019-2024 годы подорожание газа не учитывалось.
В прошлом году убыток по затратам на производство тепла и воды составил 3,9 миллиарда тенге", - сообщил Картбаев.
В ответ член общественного совета Мангистауской области Хажеддин Исмаилов сообщил, что ТОО "МАЭК" закупает самый дорогой газ. Так, средняя цена газа в соседних областях составляет 7-9 тысяч тенге, а ТОО "МАЭК" приобретает у одной из компаний кашаганский газ за 16 тысяч тенге.
МАЭК сначала должен приложить все усилия к оптимизации затрат на производство, искать выгодных поставщиков, например в Туркменистане, а потом уже предлагать повышение тарифов. Почему в соседних Актюбинской (7271 тенге за тысячу кубов) и Атырауской областях (8385 тенге) закупают свой местный газ, а мы самый дорогой - за 16 167 тенге? У нас внутреннее производство газа упало, практически нет. Надо договариваться об удешевлении производства, а потом говорить о тарифах", - заявил Исмаилов.
Мангистауский атомный электрокомбинат был создан в 1968 году. Предприятие обеспечивает производственные площади и жителей района электроэнергией, теплом и водой.
Напомним, в связи с высоким износом сетей в Казахстане планируют поднять тарифы на все услуги. В частности, с весны этого года тариф за тепло для жителей Экибастуза и Риддера будет выше, чем в других регионах. Расчет стоимости комуслуг будет зависеть от конкретного субъекта естественной монополии, а также от степени износа сетей.
03.03.2023, 16:08 75236
Кандидаты в депутаты от партии "AMANAT" ответили на вопросы сотрудников третьей поликлиники Петропавловска
Фото: Amanat
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Петропавловск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках агитационной кампании кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Есжан Оразалин, Тимур Бекеев, Агибай Кушумбаев встретились с коллективом третьей поликлиники.
Представители партии "AMANAT" в первую очередь рассказали собравшимся о планах, направленных на улучшение медицинской инфраструктуры в регионах. Особенно участников встречи порадовала новость о том, что партия будет добиваться повышения средней зарплаты медицинских работников до 2027 года и законодательного закрепления статуса врачей. Отвечая на вопросы, кандидаты в депутаты рассказали об инициативах, касающихся и других сфер.
Мы будем добиваться строительства в Петропавловске 4-х школ в микрорайонах "Копай", "Жас-Оркен", "Орман", "Береке", а также возведения школы для детей с особыми образовательными потребностями на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест для повышения уровня комфорта обучения и проживания детей данной категории. Кроме того, запланирован капитальный ремонт объектов образования", - рассказал Тимур Бекеев.
Также кандидат в депутаты подчеркнул, что партия уделит большое внимание педагогам и работникам медицины. Будут созданы все условия для их качественной работы. Кроме того, сотрудников интересовали вопросы, касающиеся обеспечения безопасности.
Разумеется, безопасность граждан является одной из ключевых задач для партии. Мы будем добиваться проведения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности жителей города и противодействию чрезвычайным ситуациям. Для этого планируем содействовать установке 120 камер видеонаблюдения. В результате будет достигнут высокий уровень безопасности наших сограждан", - подчеркнул Агибай Кушумбаев.
В завершение встречи кандидаты в депутаты призвали сотрудников поликлиники принять активное участие в голосовании 19 марта и поддержать партию "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
03.03.2023, 14:17 67076
Завышающего цены поставщика газа в Алматинской области проверят антимонопольщики
По словам жителей, за услуги с них взимают двойную плату
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Конаев. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шамалган Алматинской области жители возмущены ценами на газ. ТОО "Сигма-газ", являющееся единственным поставщиком услуг в этом селе Карасайского района, не намерено снижать цены.
Антимонопольный комитет проведет проверку проектно-сметных документации в течение 30 дней", - сообщает "Пятый регион".
В общественных слушаниях по вопросам тарифа на газ принимали участие представители данного ТОО, сотрудники антимонопольного комитета, прокуратуры района, местных исполнительных органов и жители поселка.
Главный вопрос состоял в следующем: либо компания снижает тариф на газ, который сейчас составляет около 34 тенге за кубометр, либо уходит с рынка Карасайского района.
По словам жителей, за услуги с них взимают двойную плату. При этом не проводят техпроверку газовых труб и оборудования должным образом. Качеством газа и его давлением жители также были недовольны.
Представители антимонопольного комитета заявили, что для проверки проектно-сметной документации компании и принятия решения потребуется 30 дней.
В начале января текущего года жители села Шамалган уже высказывали свое недовольство поднятием тарифа на газ. После чего поставщик ТОО "Сигма-газ" был оштрафован на более чем 2 млн тенге.
В конце января акимат Карасайского района рассказал редакции "Пятого региона", что компания "Сигма-газ" снизила тариф на газ на полтора тенге до принятия решения антимонопольного комитета.
Позже выяснилось, что у ТОО "Сигма-газ" тариф (34,75 тенге) на 7,87 тенге выше, чем у "Алматыгазсервис" (26,89 тенге).
Напомним, в Алматы с 1 февраля повысили тариф на газ для бытовых потребителей.
Отпускная цена реализации газа за 1 кубический метр вместе с транспортировкой составляет:
- для бытовых потребителей (население) - 27,69 тенге (с НДС);
- для коммунально-бытовых потребителей - 39,97 тенге (с НДС).
Ранее в ЗКО провели расследование в отношении реализаторов сжиженного газа. Антимонопольщики выявили признаки картельного сговора в части поддержания цен и искажения итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?