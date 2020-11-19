Казахстанцам, отдыхающим за рубежом, предложили присваивать туркоды

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Вопрос присвоения туристического когда казахстанцам, отдыхающим за рубежом, обсудили на заседании мажилиса парламента, передает Kazakhstan Today.

Предполагается внедрить механизм присвоения туристского кода, организованного туроператорами, гражданам Казахстана, выезжающим на зарубежный отдых", - сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Отмечается, что данные поправки направлены на повышение уровня защиты казахстанских туристов за рубежом.

Для упрощения ведения деятельности и снижения административных барьеров законопроектом предусмотрен ряд поправок, которые предусматривают перевод лицензирования туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма на уведомительный порядок.

Кроме того, было предложено внедрить систему "Tax free", туристского сбора с иностранных туристов "Bed tax" и определить операторов по данному сбору.

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